مردم یزد 2.6 میلیارد ریال در طرحهای بهزیستی مشارکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر،جمال گلشن ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی یزد با ارائه گزارشی از مشارکتهای مردمی در شهرستان یزد طی سال گذشته اظهار داشت: میزان جلب و جذب مشارکتهای مردمی در سال گذشته بیش از دو میلیارد 600 میلیارد ریال بوده است.

وی از اقدامات انجام شده توسط بهزیستی یزد با مشارکت مردم این شهرستان به اجرای طرحهای ضیافت مهر، شکرانه سلامت، تعامل با بسیج اصناف و ... اشاره کرد.

گلشن از مسئولان شهرستان خواست تا با همکاری با اداره بهزیستی بسترهای لازم را برای همکاری هر چه بیشتر خیران فراهم آورند.

فرماندار یزد نیز در این نشست با بیان اینکه کمک به افراد کم بضاعت جامعه باید هرچه بیشتر انجام گیرد، اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای توجه بیش از پیش به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است.

عزیزالله سیفی افزود: خدماتی که گروه های مردم نهاد و خیران به صورت انفرادی و در مراکز خیریه در شهرستان ارائه می دهند توانسته است به شکلی قسمتی از این محرومیت ها را جبران کند.

وی ادامه داد: اما همچنان باید اقداماتی صورت پذیرد تا هر چه بیشتر بتوان از ظرفیتهای بالای خیران در جهت کارهای نیک و پسندیده استفاده کرد.

سیفی با بیان اینکه شهرستان یزد به نسبت جایگاه خوبی در جذب کمکهای خیرین دارد از همه مردم و مسئولان خواست تا در زمینه یاری رساندن به افراد کم بضاعت تمام تلاش خود را به کار گیرند تا شاهد کاهش محرومیت در سطح جامعه باشیم.