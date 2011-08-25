دولتمردان حضور در دایره حکومت را قدر بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر پنج شنبه در دیدار با فرماندار کرج، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولان استانی که در دومین روزهفته دولت در دفتر امام جمعه کرج حضور بهم رساندند افزود: کسی که به قدرت برسد و آنچه که حق اوست اخذ نکند، انسانی مهذب است و این از نشانه های ایمان کامل است.

وی اظهار داشت: داعیه حکومت اسلامی نیز همین است و فرق حکمرانان نظام جمهوری اسلامی با حکمرانان دیگر در امکان سوء استفاده از موقعیت و پرهیز از این امکان است.

وی بیان داشت: بعد از انجام امور دینی و عبادی فردی و جمعی چیزی بالاتر و شایسته تر از خدمتگزاری به بندگان خدا وجود ندارد و به تعبیر قران کریم "کسی که پشت میز بنشیند مانند کسی است که سجاده نشین است".

وی تصریح کرد: در تعالیم دینی ما گاهی مرزی بین خدمت به مردم و عبادت نیست و این موضوع نشان از اهمیت گره گشایی از کار خلق خدا دارد.

امام جمعه کرج فضیلت حل مشکلات مردم را با فضیلت شبهای قدر وعبادات بندگان خدا یکی توصیف کرد و بیان داشت: در ادبیات دینی ما نیز به قیام به وظیفه در میان مردم تاکید شده است و این فرصت بسیار خوبی برای کسانی که در راس امورهستند فراهم می کند.

اداره کلانشهر کرج برابر با اداره کل کشور

کازرونی، کرج را کلانشهری با بافت و ساختار و مشکلاتی ویژه توصیف کرد و بیان داشـت: افراد با قبول مسئولیت در کرج آمادگی و توانایی کافی و لازم را برای مدیریت در سطح کلان کشور احرازمی کنند و این از خصوصیات مدیریت در این کلانشهر است.

نماینده ولی فقیه در کرج با یادآوری سخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع مسئولان اظهار داشت: در ارائه آمار و عملکرمان باید واقع بینی را جایگزین مثبت اندیشی مطلق و منفی بافی کنیم؛ انصافا هم سرعت عملیات عمرانی و خدماتی در کرج بالا بوده است.

وی افزود: این ویژگیها کار را سختتر می کند.

وی یادآور شد: به لطف و تلاش دولت و مسئولان، استان البرز تصویب شد و امروز ثمره تشکیل این استان نوپا را در تمام ابعاد شاهدیم.