همایش فعالان قرآنی در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در همایش فعالان قرآنی اظهار داشت: فراهم کردن بستری مناسب برای ارائه دیدگاه های فعالان و دست اندرکاران امور قرآنی استان و تجلیل از همت و تلاش فعالان این عرصه در ترویج فرهنگ قرآنی مهم ترین اهداف برگزاری این همایش محسوب می شود.

حسین گنجی به جایگاه والای قرآن کریم و نقش فعالان قرآنی در تشریح این جایگاه در جامعه اشاره و تأکید کرد: بسیاری از کج روی ها با فعالیت خادمان قرآنی رفع و مسیر صحیح آن مشخص می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز در این همایش اظهار داشت: بهره گیری هر چه بیشتر از قرآن کریم به ویژه در ماه مبارک رمضان ضرورت دارد.

حجت الاسلام امیر قلی جعفری تصریح کرد: تلاوت قرآن در خانه ها، مساجد و محافل مختلف بر شکوه و عظمت ماه مبارک رمضان بستر مناسبی را برای بهره گیری از آموزه های این منبع انسان ساز فراهم می کند.

وی فعالان عرصه قرآنی را دارای شأنی بسیار والا دانست و افزود: قرآن سند راهبردی مهمی برای جامعه اسلامی به شمار می رود.

جعفری بسیاری از دستاوردها و پیشرفت های حاصل شده در کشور را به واسطه قرآن و اشاعه و ترویج آن در جامعه بوده بیان و تصریح کرد: ترویج بیشتر فعالیت های قرآنی و آموزه های دینی نقش مؤثری در زمینه افزایش و سرعت بخشی دست یابی به موفقیت های مختلف به لحاظ ترویج فرهنگ قرآنی دارد.

وی ارتقای امور در تمام زمینه ها و رسیدن به پیشرفت همه جانبه را نیازمند تکیه بر قرآن و ترویج علوم قرآنی برشمرد.