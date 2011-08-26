6 ستاره دوومیدانی جهان در کنگره فدراسیون جهانی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دایگو کره جنوبی، مسرت دفر، آلیسون فلیکس، فابیانا مورر، استیون هوکر، کوجی موروفوشی و آندریاس تورکیلدسن دراین کنگره که با حضور لامین دیاک، رئیس فدراسیون جهانی دو و میدانی، برگزار شد حضور پیدا کردند.

مسرت دفر اتیوپیایی، دارنده عنوان قهرمانی 5 هزار متر المپیک، گفت: احساس بسیار خوبی دارم. امسال در تورنمنت های کمی شرکت کرده ام و در آمادگی به سر می برم. امسال در دایگو دوند های خوبی از اتیوپی و کنیا حضور پیدا کرده اند و شرکت در مواد 5 و 10 هزار متر دشوار خواهد بود. با این حال من تلاش می کنم بهترین عملکردم را به نمایش بگذارم.

آلیسون فلیکس از آمریکا، که سه مدال طلای دوی 200 متر را دارد، گفت: من در ماده 200 متر از تجربه لازم برخوردارم اما در ماده 400 متر برای نخستین بار است که می خواهم در یک تورنمنت شرکت کنم. البته آب و هوای اینجا چندان مساعد نیست با این حال من اینجا هستم تا مدال ببرم و تمام تمرکزم بر روی همین موضوع است.

فابیانا مورر از برزیل، که در ماده پرش با نیزه شرکت می کند، گفت: فکر می کنم برای اینکه در این رقابت ها مدال کسب کنم باید 4 متر و 80 سانتیمتر بپرم. من با این هدف در رقابت های دایگو حضور پیدا کرده ام. فکر می کنم 6 زن هستند که از بخت خوبی برای کسب مدال برخوردارند. من برای حضور در این مسابقات آمادگی خوبی دارم و حسابی تمرین کرده ام.

استیون هوکر از استرالیا، که عنوان قهرمانی پرش با نیزه جهان و المپیک را در کارنامه دارد، در این خصوص اظهار داشت: من می خواهم نتایجی متفاوت از برلین بگیرم. می خواهم تا بالاترین حد ممکن بپرم البته می دانم در حین برگزاری مسابقات هر اتفاقی ممکن است روی دهد. با آمادگی بسیار بالایی در این رقابت ها حضور پیدا کرده ام البته رقابت های داخل سالن دوحه را استثنا بدانید.

کوجی موروفوشی از ژاپن، قهرمان پرتاب چکش المپیک 2004 آتن گفت: من در آخرین دوره رقابت های قهرمانی جهان که در برلین برگزار شد، نتوانستم حضور پیدا کنم و برای همین در این رقابت ها هیجان بالایی دارم چراکه می توانم دوستانم و رقیبانم را ببینم. من 37 ساله ام که این امر شرایط را سخت می کند اما سعی می کنم در بهترین زمان ممکن در بهترین جایگاه ممکن قرار بگیرم.

آندریاس تورکیلدسن از نروژ، قهرمان جهان و المپیک در ماده پرتاب نیزه گفت: می خواهم رقابت های قهرمانی خوبی داشته باشم و به نظرم توانایی قهرمانی در این تورنمنت را دارم. در این تورنمنت ورزشکاران بسیار خوبی حضور پیدا کرده اند و شما برای قهرمانی، ضمن اتکا به تاکتیک های پرتاب نیزه باید به لحاظ روحی، روانی نیز آماده باشید.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور جهان از 5 تا 13 شهریورماه در "دایگو" کره جنوبی برگزار می شود.