حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قدس قبله نخست مسلمانان است ولی امروز در غصب اسرائیلیها قرار دارد، بر همه مسلمانان از نظر اعتقادی لازم است انزجار خودشان را از این عمل غاصبانه اعلام کنند.
وی ادامه داد: با خروش اسلامی که اخیراً در کشورهای عربی اتفاق افتاده است بارقه امیدی برای خروج مسلمانان از زیر یوغ استکبار بوجود آمده است.
مرتضوی گفت: کوتاهی در کمک به مردم مظلوم فلسطین از طرف دولتها است و ملتهای اسلامی همیشه از غصبی که توسط رژیم صهیونیستی رخ داده است منزجر بوده اند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: امید است با این خیزش اسلامی دست صهیونیستها از قدس کوتاه شود.
مرتضوی ادامه داد: روحانیون اعزامی در ماه رمضان موظف هستند افکار مردم را نسبت به ظلمی که به مردم فلسطین و حقی که از مسلمانان جهان برای غصب قبله اول انجام می شود آگاه کنند.
مرتضوی از تمامی تشکلهای دینی دعوت کرد، با شرکت فعال در راهپیمایی روز قدس به مردم انقلابی فلسطین روحیه دوباره بدهند.
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