روز قدس نماد انزجار مسلمانان از رژیم صهیونیستی اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی در آستانه روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه روز جهانی قدس یاد وخاطره حضرت امام خمینی (ره) است،لذا ما هم همچنان این روزعظیم را گرامی و ارج می داریم تا حقوق مردم فلسطین هم محفوظ بماند.

هاشمی عنوان کرد:روز جهانی قدس از اسوه های تاریخ جهان اسلام در حمایت قاطع از ملت مظلوم فلسطین قلمداد می شود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: فکر و نگاه مسئولان ارشد نظام به روز جهانی قدس امسال بسیار مقتدرانه است،لذا مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی نیز باید با حضور پرشکوه در راهپیمایی این روز همدلی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کنند.

وی افزود:استان کرمانشاه در تمام مقاطع حساس نظام حضور قاطع و راهبردی داشته و روز جهانی قدس یک نمونه از این مقاطع حساس و تاریخی است،لذا از مردم استان دعوت می کنم که در این روز ،با حضور حماسی خود بار دیگر انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کنند.