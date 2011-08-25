تمام پاسگاه ها و کلانتری های خراسان جنوبی نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم احمد علی گودزی ظهر پنج شنبه در نشست خبری اظهارداشت: برای اجرای طرح نهضت عمرانی در یگان های انتظامی استان 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این طرح به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، سامان بخشیدن به امور عملیاتی، ایجاد روحیه نشاط در کارکنان و پرسنل نیروی انتظامی و ساماندهی کلانتری ها و پاسگاه های استان انجام شد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: با اجرای این طرح در ساختار دورنی نیروی انتظامی نیز شاهد کاهش 40 درصدی فرار سرابازان و دیگر جرایم بوده ایم.

وی اظهارداشت: طرح نهضت عمرانی اجرا شده در سطح کلانتری های استان به دستور فرمانده نیروی انتظامی کشور در تمامی استانهای کشور نیز اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: نیروی انتظامی خراسان جنوبی در رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع رتبه چهارم کشور را در سال جاری کسب کرده است.

امیر گودرزی احداث و بازسازی بازداشتگاه های پلیس های تخصصی مرکز استان، فعال نمودن کمیته حقوق قانونی و شهروندی متهمین، نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل حقوق شهروندی با انجام بازرسی ها و بازدید از باز داشتگاه ها و برگزاری یک هزار 861 نفر ساعت کلاس آگاه سازی صیانتی در ارتباط با موضوعات حقوق شهروندی را از جمله اقدامات انجام شده از سوی فرماندهی انتظامی استان در راستای اجرای دستور العمل حقوق شهروندی و قانونی متهمین عنوان کرد.

کاهش 20 درصدی جرایم در استان

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی از کاهش 20 درصدی جرایم از ابتدای سال جاری در این استان خبر داد و گفت: همچنین در ماه مبارک رمضان جرایم در خراسان جنوبی به شدت کاهش یافته است.

امیر گودرزی بیان داشت: در چهار ماهه نخست امسال 43 درصد متوفیان تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

وی عنوان کرد: نیروی انتظامی خراسان جنوبی جزء پنج استان برتر کشور در زمینه جرایم کارکنان است.

وی از کاهش جرایم همزمان با ماه مبارک رمضان در استان خبر داد و گفت: در این مدت تنها 20 مورد روزه خواری در ملا عام در استان انجام شده است و این آمار نسبت به سایر استان بسیار کم است.

بخشودگی جرایم رانندگی در استان

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی از اجرای طرح بخشودگی پرداخت جرایم رانندگی در استان خبر داد و افزود: بر اساس این طرح رانندگان و مالکان خودروهایی که تا تاریخ 19 آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت اصل جریمه خود اقدام نمایند دیر کرد جرایم آنها مورد بخشش قرار می گیرد.

وی بیان کرد: این اقدام صرفا جهت ایجاد انگیزه در خود کنترلی و پرهیز از تخلفات رانندگی سانحه ساز در یک فرجه محدود زمانی در نظر گرفته شده است و تمدید نخواهد شد.