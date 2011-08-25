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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

زارع پور در گفتگو با مهر:

150 خانه فرهنگ دیجیتال در کشور راه اندازی شد

150 خانه فرهنگ دیجیتال در کشور راه اندازی شد

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: مدیرکل مرکز رسانه های دیجیتال کشور گفت: تاکنون 150 خانه فرهنگ دیجیتال در کشور راه اندازی شده است.

عیسی زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علاوه بر این 500 خانه فرهنگ دیجیتال تا پایان سال در کشور راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: در گلستان نیز همزمان پنج مرکز و مجتمع رسانه های دیجیتال راه اندازی شد که هر مجتمع 200 میلیون ریال هزینه داشته است.

زارع پور عنوان کرد: این میزان هزینه جدال از هزنیه های مربوط به مکان مجتمع ها است.

وی به بحث فیلترینگ اشاره و اضافه کرد: ایران یکی از 13 عضو فیلترینگ در جهان است  و اکنو صحفه پیوندها جایگزین فیلترینگ شده است.

مدیرکل مرکز رسانه های دیجیتال کشور بیان داشت: دو هزار و 300 سایت برگزیده در این صحفه موجود است و خانواده ها نیز می توانند به آن مراجعه داشته باشند.

کد مطلب 1392036

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