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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

براندیشه:

924مجوز مشاغل خانگی در استان کرمانشاه صادر شد

924مجوز مشاغل خانگی در استان کرمانشاه صادر شد

کرمانشاه- خبرگزاری مهر: دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه گفت: کار صدور مجوز مشاغل خانگی توسط دستگاههای اجرایی در حال انجام است و تاکنون برای 924 طرح مجوز لازم صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب براندیشه در پانزدهمین نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد،اظهار داشت:  کار معرفی طرحهای مشاغل خانگی  برای  دریافت تسهیلات به بانکهای عامل استان آغاز شده است.

وی افزود : تعداد 282 طرح با اعتبار 913 میلیون تومان برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به بانکها معرفی شده است.

براندیشه ادامه داد : کار ثبت نام از متقاضیان مشاغل خانگی توسط دستگاههای اجرایی در حال انجام است و افراد می توانند با مراجعه به ادارات صادر کننده مجوز مشاغل خانگی از جمله بازرگانی ، جهاد کشاورزی ، فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و یا ادارات حمایتی از قبیل بهزیستی ، کمیته امداد حضرت امام ( ره ) صندوق مهر امام رضا ( ع ) تعاون و امور زندانها مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به اینکه متقاضیان می توانند به سه صورت پشتیبان تحت پوشش و مستقل در طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ثبت نام کنند، گفت : تاکنون بیش از  18 هزار نفر در این طرح شرکت کرده اند.

وی افزود : کار صدور مجوز توسط دستگاههای اجرایی نیز در حال انجام است و تاکنون برای 924 طرح مجوز لازم صادر شده است.

براندیشه در ادامه از انعقاد قرارداد پنج طرح با اعتبار چهار میلیارد و 800 میلیون تومان طی یک هفته گذشته در بانکهای استان خبر داد و گفت : این اعتبارات برای سرمایه در گردش و طرحهای سنوات قبل اختصاص داده شده است.

در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان، دو طرح صنعتی شرکت زمزم و تیرچه صنعتی با اعتباری بالغ برسه میلیارد تومان به تصویب رسید.

 این میزان اعتبار برای سرمایه در گردش طرحهای صنعتی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1392038

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