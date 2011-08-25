800 انشعاب غیرمجاز در کوهدشت جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضائیان در این رابطه اظهار داشت: همچنین در چهار ماه نخست سالجاری 13 هزار و 500 متر شبکه برق در این شهرستان نصب شده است.

وی از نصب 6 دستگاه ترانسفورماتور در کوهدشت خبر داد و بیان داشت: همچنین در مدت زمان یاد شده عملیات نصب 236 دستگاه چراغ کم مصرف پربازده با لامپهای 23 و 70 وات توسط مدیریت توزیع برق کوهدشت انجام شده است.

سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت ادامه داد: عملیات های یاد شده با صرف اعتباری بالغ بر 3 هزار و 530 میلیون ریال صورت گرفته است.

رضائیان احداث 6 هزار و 284 متر شبکه فشار متوسط و 7 هزار و 219 متر شبکه فشارضعیف را از دیگر فعالیتهای این مدیریت برشمرد و گفت: همچنین در مدت زمان یاد شده 800 انشعاب غیر مجاز در سطح شهر کوهدشت جمع آوری و تبدیل به انشعاب مجاز شده است.