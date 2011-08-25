روز قدس نماد وحدت و انسجام میان تمام فرق اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی آمده است: ملت ایران با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، همصدا با سایر کشورها و بلاد اسلامی و به تبعیت از رهنمودهای امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری حمایت خود از ملت فلسطین را به اثبات می رسانند.

این اطلاعیه می افزاید: روز جهانی قدس به ابتکار عمل امام خمینی (ره) به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان اطلاق شد که امروزه به آرمانی مشترک و صدایی واحد در پیکره واحد جهان اسلام در مقابل کفر و ظلم و ستم نظام طاغوت تبدیل شده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داده است: فلسطین و قدس شریف امروز حقیقتی خاموش‌ نشدنی و شعله ‌ای فروزان در اتحاد و ایجاد وحدت و انسجام میان تمامی فرق و مذاهب اسلامی و تمامی آزادگان جهان است.

در ادامه این اطلاعیه عنوان شده است: اینک جهان اسلام در حالی به استقبال روز جهانی قدس می‌‌ شتابند که از یک طرف فلسطینیان مظلوم همچنان در حلقه سخت ‌ترین محاصره اشغالگران دژخیم صهیونیستی، اسیر توطئه ‌های شوم دولت جعلی صهیونیسم بین الملل قرار گرفته ‌اند و از طرف دیگر امواج خروشان بیداری اسلامی است که تمامی کاخ های فراعنه زمانه را در هم می شکند.

این بیانیه افزوده است: قدس، فریاد خاموش و در گلو خفته ملت مبارز و قهرمان فلسطین و جهان اسلام است که در طول تاریخ 60 ساله می‌ خروشد و امروز به روشنی نمایانگر مظلومیت تنیده شده در حقانیت ملل مظلوم جهان به ویژه قدس شریف است.