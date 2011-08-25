600 خانوار روستایی سنقر و کلیایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر،غلامرضا حیدری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد چهار طرح عمرانی با اعتبار هشت میلیارد و 700 میلیون ریال به مناسبت هفته دولت با حضور نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان استان و شهرستان در سنقرو کلیایی افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی با قدر دانی از تلاش مسئولین استان و شهرستان گفت: این طرح ها شامل بهره برداری از گاز طبیعی برای روستاهای شور آباد، بابا شیخعلی، نخود تپه، خنجر آباد و داشتی بلاغ، افتتاح گاز طبیعی شهرک صنعتی، افتتاح طرح هادی روستای لنجاب و افتتاح خط انتقال آب کشاورزی روستای کیونان است.