هیچ کمکی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی به سومالی ارسال نشده است

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی از سومالی، ترکیه، امارات و عربستان روزانه با یک فروند هواپیما کمکهای خود را از طریق فرودگاه موگادیشو به هلال احمر سومالی و دفاتر ثابت خود در این کشور تحویل می دهند.

بر اساس این گزارش ترکیه، عربستان و امارات در کمک رسانی به مسلمانان قحطی زده سومالی پیشتاز هستند زیرا آنها در این کشور دفتر فعال هلال احمر دارند و قبل از قحطی نیز کمک می کردند ولی ایران پس از اعلام خشکسالی و وضعیت بحرانی سومالی نخستین کشوری بود که با وجود نداشتن پایگاه ثابت با صرف هزینه های زیاد محموله کمکهای خود را به سومالی ارسال کرد.

مردم سومالی تنها از مسلمانان توقع کمک و یاری دارند در حالیکه تا کنون بسیاری از کشورهای مسلمان هیچ گونه محموله ای به این کشور ارسال نکرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز هیچ محموله‌ای از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی برای کمک به قحطی زدگان ارسال نشده است که این موضوع پرسش بسیاری از مردم سومالی است زیرا آنها هر روز از طریق شبکه‌های تلویزیونی غرب تصاویر خود را مشاهده می کنند ولی کمکی از سوی غرب به آنان نشده است.