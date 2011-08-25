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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

امام جمعه پاوه:

مهمترین ویژگی شهیدان رجایی و باهنر صداقت با مردم، اسلام و انقلاب بود

مهمترین ویژگی شهیدان رجایی و باهنر صداقت با مردم، اسلام و انقلاب بود

پاوه - خبرگزاری مهر:امام جمعه پاوه با توصیه مسئولان به داشتن صداقت با مردم گفت: مهمترین ویژگی شهیدان بزرگوار رجایی و باهنر صداقت آنها با مردم، اسلام و انقلاب بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملاقادر قادری  بعداز ظهر پنج شنبه در دیدار مسئولان و کارگزاران دولت در شهرستان پاوه با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، تواضع و فروتنی، برخورد با تبسم، سرکشی از بیماران مستمند و نیازمند و اکرام بزرگان را از ویژگیهای مدیران برای خدمتگزاری به مردم عنوان کرد.

وی با بیان خاطراتی از ایام سال 1360 گفت: این سال با توجه به حوادث متعدد از جمله جنگ تحمیلی و بمباران شهرهای ایران توسط رژیم بعث، مشکلات ناشی از حضور مهاجران مناطق جنگی در نقاط مختلف کشور و تحرک گروهکها و مهمتر ازهمه شهادت رجایی و باهنر سالی بحرانی  برای کشور به وجود آمد، اما با این وجود کشور با درایت حضرت امام (ره)، مسئولان و حضور مردم سرپا و استوار ایستاد.

قادری با بیان اینکه تمامی دولتها در طول عمر انقلاب اسلامی در اورامانات خدمت کرده اند، افزود: اما آثار خدمات دولت نهم و دهم بیش از دیگر دولت هاست و این به وضوح قابل درک و مشاهده است.

امام جمعه پاوه ضمن توصیه مسئولان به صداقت در خدمتگزاری، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را در این برهه مهمترین وظیفه مسوولان دانست و بر آن تأکید کرد.

در این دیدار که در مسجد قبا برگزار شد، فرماندار شهرستان پاوه دیدار امام جمعه و نماینده مقام معظم رهبری را تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: خدمتگزاری به مردم حول محور ولایت در سرلوحه کار مدیران شهرستان قرار دارد.

حسین خدرویسی افزود: در سال گذشته 232 پروژه عمرانی در بخشهای مختلف با اعتبار 250 میلیارد ریال در شهرستان پاوه اجرا شده یا در حال اجراست.

کد مطلب 1392073

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