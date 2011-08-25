401 پروژه عمرانی و اقتصادی هفته دولت در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل استانداری با تشریح مهمترین خدمات دولت در استان از افتتاح صدها طرح عمرانی در این استان خبرداد.

عجم اظهارداشت: در بخش دولتی 289 پروژه با اعتباری بالغ بر 82 میلیارد و 644 میلیون و 100 هزار تومان افتتاح می شود که با بهره برداری از آنها زمینه اشتغال یک هزار و 32 نفر فراهم خواهد شد.

وی گفت: در بخش خصوصی نیز در حوزه صنعت، کشاورزی و بانک ها 90 پروژه آماده افتتاح شده است که برای راه اندازی آنها 608 میلیارد و 995 میلیون و 900 هزار تومان سرمایه گذاری شده است.

به گفته استاندار قزوین در این بخش پنج میلیون دلار هم سرمایه گذاری ارزی شده و دو هزار و 930 شغل مستقیم و یک هزار و 112 شغل غیرمستقیم ایجاد شده است.

عجم تعداد پروژه های مشارکتی و تعاونی استان را هم 22 پروژه اعلام کرد و یادآورشد: با 138 میلیارد و 995 میلیون و 900 هزار تومان سرمایه گذاری در این بخش دو هزار و 93 فرصت شغلی ایجاد شده که 286 شغل به صورت مستقیم و یک هزار و 807 شغل به صورت غیر مستقیم است.

استاندار تصریح کرد: با 830 میلیارد و 635 میلیون و 900 هزار تومان و پنج میلیون دلار سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی هفت هزار و 167 فرصت شغلی در استان فراهم شده است.

وی گفت: 145 پروژه9 در امور زیربنایی و عمرانی، 216 پروژه در امور اقتصادی و 40 پروژه در امور فرهنگی و اجتماعی اجرا شده است.