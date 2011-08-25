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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

احمدخانی:

50 کتابخانه در زنجان تا پایان امسال به بخش کودک تجهیز می‌شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر امور کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با بیان اینکه 50 کتابخانه در استان تا پایان امسال به بخش کودک تجهیز می‌شود، گفت: نهضت مطالعه مفید در استان نیازمند اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیع احمد خانی عصر پنج شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان زنجان و کمیته نهضت مطالعه مفید، از افتتاح 2 باب کتابخانه در شهرهای زنجان و خرم‌دره، هم‌زمان با هفته دولت خبر داد و افزود: این کتابخانه‌ها با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان احداث شده و هزینه‌ای در حدود 75 میلیون تومان برای تجهیز آنها صرف شده است.
 
وی با اشاره به حذف نیروی کتابدار از سیستم آموزش و پرورش ادامه داد: نهاد کتابخانه‌های عمومی استان آمادگی دارد برای تربیت کتاب‌یار همکاری لازم را با آموزش و پرورش انجام دهد.
 
احمدخانی نصب تابلوهای راهنما برای نشان دادن مسیر کتابخانه‌های عمومی در سطح شهر را به‌عنوان یکی از درخواست‌های خود از شهرداری عنوان کرد و ادامه داد: علاوه بر این، شهرداری می‌تواند با استفاده از بنرهای الکترونیکی تبلیغاتی، به ترویج فرهنگ مطالعه و تبلیغ کتاب‌های مفید بپردازد.

مدیر کل امور کتابخانه های استان زنجان افزود: اجرای طرح نهضت مطالعه مفید از اقدامات اساسی این نهاد در این استان است که برای تحقق بهتر آن اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال مورد نیاز است.
 
احمدخانی با بیان اینکه این نهاد برای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی برنامه های متعددی را مورد توجه قرار داده است افزود: تهیه، ایجاد و راه اندازی کتابخانه گویا، راه اندازی کتابخانه دیجیتال، بخش ویژه زنجان شناسی و برگزاری سلسه همایش کشوری با عنوان مطالعه مفید از جمله برنامه های مورد توجه در این بخش است.
 
کد مطلب 1392084

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