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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

صفوی زاده در گفتگو با مهر:

پایانه جدید مسافربری در ملایر احداث می شود

پایانه جدید مسافربری در ملایر احداث می شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حمل ونقل و پایانه های شهرستان ملایر از احداث پایانه جدید ملایر- همدان خبر داد.

سید اسماعیل صفوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی پایانه جدید مسافربری ملایر در دهه فجر سال جاری آغاز می شود.

صفوی زاده افزود: این پایانه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با اعتبار پنج میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث می شود.

وی تاکید کرد: طبق قانون، پایانه ها باید در خارج از محدوه شهری و در ابتدا یا انتهای هر شهر احداث شوند.

رئیس سازمان حمل ونقل و پایانه های شهرستان ملایر اظهار داشت: در همین راستا پایانه ملایر- همدان به محل دیگری در جنب پمپ بنزین نظری منتقل می شود.

صفوی زاده گفت: در حال حاضر پایانه ملایر - همدان در سایت اداری شهرستان واقع شده و موجب بروز مشکلات ترافیکی در شهر می شود.

وی همچنین از اجرای طرح ایمن سازی شش مدرسه در شهرهای جوکار، زنگنه و روستای آورزمان در دهه فجر خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح ها بیش از 130 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 1392092

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