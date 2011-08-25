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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

اختصاص یک روز حقوق کارکنان فرمانداری ورامین به مسلمانان سومالی

اختصاص یک روز حقوق کارکنان فرمانداری ورامین به مسلمانان سومالی

ورامین - خبرگزاری مهر: کارکنان فرمانداری ویژه ورامین و بخشداریهای تابعه، در پاسخ به دعوت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی یک روز از حقوق خود را به مردم مسلمان سومالی اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه ای که به همین مناسبت از سوی کارکنان فرمانداری صادر شده، آمده است:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «مَنْ أصْبح لا یَهْتمُّ بِأمورُ الْمسلمینَ فَلیْس منهم و من سَمِعَ رَجلاً یُنادی یا لَلْمسلمینَ فَلم یُجبه فلیْسَ بِمًسلمٍ». اصول کافی، ج ۲ / صفحه ۱۶۴، حدیث ۵٫

کسی که در هر صبحگاه به امور مسلمین همّت نگمارد و در اندیشه کارهای آنان نباشد از آنها نیست، و کسی که بشنود مردی فریاد می زند و کمک می طلبد و به او کمک نکند مسلمان نیست.

اینجانبان (کارکنان فرمانداری و بخشداری های تابعه) به تأسی از سیره پیامبران و امامان و لبیک گویی به فرمایشات و دعوت رهبر فرزانه کشورعزیزمان، حضرت آیت الله خامنه ای(مدظلله العالی)، مبنی بر کمک به قحطی زدگان سومالی در این ماه رحمت و برکت، یک روز حقوق خود را در دهه کرامت  به این امر خداپسندانه  اختصاص می دهیم؛ امید که این اقدام در کمک به همنوع، مورد رضای حق تعالی قرار بگیرد.

کد مطلب 1392106

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