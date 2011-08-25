اختصاص یک روز حقوق کارکنان فرمانداری ورامین به مسلمانان سومالی

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه ای که به همین مناسبت از سوی کارکنان فرمانداری صادر شده، آمده است:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «مَنْ أصْبح لا یَهْتمُّ بِأمورُ الْمسلمینَ فَلیْس منهم و من سَمِعَ رَجلاً یُنادی یا لَلْمسلمینَ فَلم یُجبه فلیْسَ بِمًسلمٍ». اصول کافی، ج ۲ / صفحه ۱۶۴، حدیث ۵٫

کسی که در هر صبحگاه به امور مسلمین همّت نگمارد و در اندیشه کارهای آنان نباشد از آنها نیست، و کسی که بشنود مردی فریاد می زند و کمک می طلبد و به او کمک نکند مسلمان نیست.

اینجانبان (کارکنان فرمانداری و بخشداری های تابعه) به تأسی از سیره پیامبران و امامان و لبیک گویی به فرمایشات و دعوت رهبر فرزانه کشورعزیزمان، حضرت آیت الله خامنه ای(مدظلله العالی)، مبنی بر کمک به قحطی زدگان سومالی در این ماه رحمت و برکت، یک روز حقوق خود را در دهه کرامت به این امر خداپسندانه اختصاص می دهیم؛ امید که این اقدام در کمک به همنوع، مورد رضای حق تعالی قرار بگیرد.