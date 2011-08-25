70 درصد طرح جداسازی آب غیر شرب فردوس انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اقبال بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح طرح جداسازی آب فضای سبز از آب شرب و احداث پمپاژ مرکزی سیستم آبیاری فضای سبز شهر اسلامیه اظهار داشت: این طرح به طول 11 کیلومتر و با اعتبار740میلیون تومان بهره برداری می شود.
وی جداسازی آب شرب از غیر شرب را در راستای رعایت الگوی مصرف ضروری دانست و افزود: تاکنون70 درصد کار جداسازی انجام شده که امیدواریم انجام این کارارزشمند هرچه زودتر به 100 درصد برسد.
وی گفت: امروزه کشور از همه لحاظ درحال پیشرفت است و درحال حاضر در بسیاری از مسائل علمی در رتبه های اول دنیا قرار دارد.
فرماندار فردوس بیان کرد: انقلاب با همه تحرکات و تحریم های دشمنان اقدامات و کارهای ارزنده ای انجام داده است پس بایستی در گفتارها و موضع گیرها مواظب باشیم عامل تضعیف انقلاب نشویم.
افتتاح ساختمان سرایداری پارک لاله شهراسلامیه با اعتبار 20میلیون تومان از دیگر پروژه های افتتاحی شهرداری اسلامیه در این روز بود.
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