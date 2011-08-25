شهیدان رجایی و باهنر آبروی نظام و ملت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر پنجشنبه در دومین روز از هفته دولت در یادواره شهدای کارمند و آیین تجلیل از خانواده شهدای ادارات که در سالن خاتم الانبیاء استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: دو نوع شهید داریم، برخی شهدا در نزد خداوند درجه می گیرند و برخی شهدا نیز خودشان درجه هستند.

وی گفت: شهیدان رجایی و باهنر درجه هفته دولت، شهید بهشتی درجه هفته قوه قضائیه و شهید مطهری درجه هفته معلم هستند که خود نشان دهنده شان و منزلت جایگاه دولت، قضا و معلم است.

سلیمانی افزود: دولتمردان، قضات و معلمان باید بدانند که با این شاخص ها سنجیده می شوند.

وی گفت: 120 شهید کارمند این استان افتخار مردم سیستان و بلوچستان و عزتمند در پیشگاه باریتعالی هستند.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم وجود 120 شهید کارمند را افتخاربزرگی برای این استان دانست و بیان داشت: امروز به برکت خون شهدا و ایثارگری های ملت بزرگ ایران بویژه جوانان بسیجی، هیچ اتفاقی در دنیا نمی افتد که نقش جمهوری اسلامی در نظر گرفته نشود به همین سبب هر روز دشمنان با توطئه و دسیسه های گوناگون در صدد ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی و ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران هستند.

علی محمد آزاد افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همت ملت و رهبری های امام امت و رهبر معظم انقلاب، ایران اسلامی در بخش های علمی، فناوری، هسته ای، سیاسی،نظامی و غیره به کشوری پیشرفته، مقتدر و صاحب نفوذ در دنیا تبدیل شده است.

وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت گفت: این سفرها و اجرای طرح های زیرساختی یکی از محورهای اعمال مدیریت دولت است که ایران اسلامی را متحول کرده است.

آزاد افزود: اجرای پروژه بزرگ انتقال گاز عسلویه به سیستان و بلوچستان، بهره برداری از راه آهن زاهدان - کرمان - تهران، توسعه فرودگاه ها، احداث سدهای گوناگون، کلنگ زنی و آغاز عملیات راه آهن چابهار - زاهدان - مشهد، توسعه راه ها و ایجاد بزرگراه ها در این استان گوشه ای از نتایج سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به این استان است.

وی بیان داشت: با عنایت ویژه مسئولان و اعتبارات و طرح های اجرا شده توسط دولت، انقلابی بزرگ در بخش های کشاورزی، شیلات، آبرسانی و برق رسانی سیستان و بلوچستان بوقوع پیوسته است.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اجرای طرح های بزرگ برق رسانی از جمله ایجاد نیروگاه های متعدد، خط انتقال برق از خراسان به زاهدان، نیروگاه بادی و گازی و توسعه این بخش برای صدور انرژی برق به کشورهای همسایه از برکات سفرهای استانی هیئت دولت است.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان تلاش می کنند فعالیت های دولت را کمرنگ جلوه دهند، وظیفه مسئولان است که کارهای انجام شده را به طور دقیق و شفاف برای مردم بازگو کنند.

در این مراسم حجت الاسلام عباس دانشی مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز به تشریح ویژه برنامه های هفته دولت در استان پرداخت.

در پایان این مراسم از خانواده معظم شهدای کارمند استان و والدین شهیدانی که مفتخر به دریافت نشان افتخار شده اند با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.