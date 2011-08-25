حوزه علمیه خراسان جنوبی خواستار حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: حماسه روز قدس یادآور فریاد رعد آسای امام راحل (ره) است که همچون صاعقه بر سرسفاکان صهیونیست فرود آمد و پژواک آن در جهان به ویژه در کشورهای اسلامی طنین افکن شد و مسیر مبارزه بی امان مردم فلسطین را شتابنده و توفنده ساخت.

این اطلاعیه می افزاید: اسرائیل غاصب و حامیان آن بدانند که ایران اسلامی و جهان اسلام هرگز فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را فراموش نخواهند کرد و ندای امام راحل (ره) که اسرائیل باید از بین برود را از یاد نخواهند برد و تا زمانی که پرچم اسلام بر فراز قدس شریف به اهتزار در نیاید دست از مبارزه برنخواهد داشت.

نمایندگی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان جنوبی از اقشار مختلف مردم دعوت کرد تا با حضور یکپارچه و پرصلابت در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و لبیک گویی با بانگ برخروش رهبر معظم انقلاب، همبستگی و حمایت خود را از مردم ستمدیده فلسطین و سایر ملتهای آزاده و در بند اعلام نموده و خشم و انزجار خود را از شیطان بزرگ آمریکا و رژیم اشغالگر قدس ابراز نمایند.