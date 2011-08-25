راهپیمایی روز جهانی قدس در پنج نقطه شهرستان دماوند برگزار می شود

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راهپیمایی روز قدس در همه شهرها و بخشهای شهرستان دماوند با شکوه و صلابت همیشگی و همصدا با همه مردم ایران اسلامی و مسلمانان جهان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: راهپیمایی روز قدس امسال در سومین روز هفته دولت انجام خواهد شد و دولتمردان همراه با دیگر اقشار در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد و انزجار خود را از استکبار جهانی به خصوص رژیم صهیونیستی اعلام خواهند کرد.

قاسمی افزود: مراسم راهپیمایی در دماوند رأس ساعت 11 صبح از میدان حضرت امام(ره) آغاز و به سمت مصلی نماز جمعه ادامه می یابد.