  1. استانها
  2. تهران
۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

قاسمی به مهر خبر داد:

راهپیمایی روز جهانی قدس در پنج نقطه شهرستان دماوند برگزار می شود

راهپیمایی روز جهانی قدس در پنج نقطه شهرستان دماوند برگزار می شود

دماوند – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند گفت: راهپیمایی روز جهانی قدس در پنج نقطه شهرستان دماوند به طور همزمان برگزار می شود.

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: راهپیمایی روز قدس در همه شهرها و بخشهای شهرستان دماوند با شکوه و صلابت همیشگی و همصدا با همه مردم ایران اسلامی و مسلمانان جهان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: راهپیمایی روز قدس امسال در سومین روز هفته دولت انجام خواهد شد و دولتمردان همراه با دیگر اقشار در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد و انزجار خود را از استکبار جهانی به خصوص رژیم صهیونیستی اعلام خواهند کرد.

قاسمی افزود: مراسم راهپیمایی در دماوند رأس ساعت 11 صبح از میدان حضرت امام(ره) آغاز و به سمت مصلی نماز جمعه ادامه می یابد.

کد مطلب 1392125

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها