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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۳۳

قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد/ بارسا و میلان در یک گروه

قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد/ بارسا و میلان در یک گروه

قرعه کشی مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان لحظاتی پیش برگزار شد و 32 تیم حاضر در این مسابقات در 8 گروه تقسیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا لحظاتی پیش انجام شد و 32 تیم حاضر در هشت گروه چهار تیمی تقسیم شدند.

قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فصل 12-2011 لحظاتی پیش در شهر موناکو فرانسه برگزار شد. گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: بایرن مونیخ، ویارئال، منچسترسیتی، ناپولی
گروه B: اینترمیلان، زسکا مسکو، لیل، ترابوزان اسپور
گروه C: منچستریونایتد، بنفیکا، اف سی بازل، اوتلول گالاتی
گروه D: رئال مادرید، لیون، آژاکس، دیناموزاگرب
گروه E: چلسی، والنسیا، بایرلورکوزن، گنک
گروه F: آرسنال، مارسی، المپیاکوس، دورتموند
گروه G: پورتو، شاختار دونتسک، زنیت سن پترزبورگ، آپوئل نیکوزیا
گروه H: بارسلونا، میلان، باته برسیف، ویکتوریا پلژن

کد مطلب 1392137

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