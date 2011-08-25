به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا لحظاتی پیش انجام شد و 32 تیم حاضر در هشت گروه چهار تیمی تقسیم شدند.



قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فصل 12-2011 لحظاتی پیش در شهر موناکو فرانسه برگزار شد. گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: بایرن مونیخ، ویارئال، منچسترسیتی، ناپولی

گروه B: اینترمیلان، زسکا مسکو، لیل، ترابوزان اسپور

گروه C: منچستریونایتد، بنفیکا، اف سی بازل، اوتلول گالاتی

گروه D: رئال مادرید، لیون، آژاکس، دیناموزاگرب

گروه E: چلسی، والنسیا، بایرلورکوزن، گنک

گروه F: آرسنال، مارسی، المپیاکوس، دورتموند

گروه G: پورتو، شاختار دونتسک، زنیت سن پترزبورگ، آپوئل نیکوزیا

گروه H: بارسلونا، میلان، باته برسیف، ویکتوریا پلژن