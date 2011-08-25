دعوت وزارت علوم برای حضور گسترده دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور بیانیهای از دانشگاهیان مسلمان و همیشه در صحنه سراسر کشور دعوت کرد تا هماهنگ با عموم هموطنان در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنند.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مَن َسمِعَ رَجُلاً یُنادِیٌ یالِلمُسلِمیِن فَلَم یَجِبِهُ، فَلَیسَ بِمُسُِلم
مَن َسمِعَ رَجُلاً یُنادِیٌ یالِلمُسلِمیِن فَلَم یَجِبِهُ، فَلَیسَ بِمُسُِلم
روز جهانی قدس در شرایطی فرا میرسد که جهان اسلام بیش از هر سال دیگر با وضعیت ویژهای مواجه گردیده است، خیزش عمومی و اسلامخواهی در کشورهای اسلامی به خصوص در منطقه استراتژیک خاورمیانه از یک سو موجب امیدواری و همبستگی میان مسلمین گردیده و از سوی دیگر بر نگرانیهای استکبارجهانی و صهیونیسم بینالملل افزوده است.
اینک امت اسلامی با انگیزه و گستردگی بیش از پیش در روز جهانی قدس که نماد مبارزه علیه سلطه و ستم و زیادهطلبی و فزونخواهی دشمنان اسلام است به صحنه خواهند آمد و با آرایش و نمایش ارادی و توانمندیهای خود پیروزی نهایی اسلام را با خروش علیه آمریکای جهانخوار و اسرائیل غاصب فریاد خواهند زد.
جامعه دانشگاهی کشور اعم از استادان محترم، دانشجویان عزیز و کارمندان شریف شاغل در دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی، هماهنگ با مردم حقجوی ایران اسلامی در این راهپیمایی با شکوه و جهانی شرکت خواهند کرد و بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت خواهند کرد.
جامعه دانشگاهی کشور اعم از استادان محترم، دانشجویان عزیز و کارمندان شریف شاغل در دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی، هماهنگ با مردم حقجوی ایران اسلامی در این راهپیمایی با شکوه و جهانی شرکت خواهند کرد و بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت خواهند کرد.
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