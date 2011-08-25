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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۳:۴۹

غروب امروز؛

امیر قطر برای افطاری دیپلماتیک با رئیس جمهور وارد تهران شد

امیر قطر برای افطاری دیپلماتیک با رئیس جمهور وارد تهران شد

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی غروب امروز برای صرف افطار و گفتگو با رئیس جمهور اسلامی ایران وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر برای سفری چند ساعته وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال علی سعیدلو معاون امور بین‌‌الملل رئیس جمهور قرار گرفت.

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی برای دیدار و گفت‌وگو با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان به همر اه نخست‌وزیر، وزیر خارجه، وزیر تجارت، وزیر تبلیغات و چند تن از مسئولان عالی رتبه قطر وارد تهران شده است.

وی در افطار کاری با رئیس جمهور کشورمان در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه و بیداری ملت های منطقه بحث و گفتگو می کند.

امیر قطر پس از برنامه فشرده کاری خود نیمه‌شب تهران را به مقصد قطر ترک می‌کند.

اخبار تکمیلی متعاقباٌ ارسال خواهد شد.

کد مطلب 1392149

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