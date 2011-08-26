روز قدس امسال تاریخی و استثنایی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای شهریورماه که شب گذشته در مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص راهپیمایی روز قدس در سال جاری گفت: روز قدس نماد انقلاب اسلامی است و هرچه از عمر روز قدس که از یادگارهای عظیم امام خمینی است، می گذرد پی به عظمت و بزرگی این روز می بریم.



وی با بیان اینکه بر اساس فرموده امام خمینی روز قدس ، روز جهانی غلبه مستضعفین بر مستکبرین است، تاکید کرد: شاید در گذشته این سخنان برای برخی قابل هضم نبوداما در عصر حاضر و به دلیل تحولات عظیم مردمی در منطقه، پیوستگی خوبی در میان کشورها در خصوص روز قدس اتفاق افتاده است.



وزیر دادگستری در همین زمینه تصریح کرد: معتقدم به دلیل همین تحولات عظیم در منطقه روز قدس امسال استثنایی و تاریخی خواهد بود.