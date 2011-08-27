300 نقطه خطرآفرین در نوار ساحلی گیلان شناسایی شد

عزیز پورعزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه استان گیلان از آستارا تا چابکسر 280 کیلومتر نوار ساحلی دارد افزود: در این نوار ساحلی 22 طرح از سوی فرمانداریها و شهرداریها و 26 طرح توسط سازمانهایی مثل بانکها، مراکز علمی، وزارتخانه ها و غیره مدیریت می شود.

وی اظهارداشت: از مجموع 22 طرح سه طرح به بخش خصوصی واگذار شده و نظارت و مدیریت با فرمانداری و شهرداریهاست.

دبیر سلامت دریا گیلان در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه چه الزاماتی باعث شکل گیری طرحهای سالم سازی دریا شد گفت: تامین امنیت جانی مسافران و گردشگران به دلیل عدم آشنایی به فنون شنا، امنیت اجتماعی، اخلاقی و خدمات رسانی شایسته به عموم مردم از جمله این الزامات است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه تعداد طرح دیگر به صورت واقعی برای سلامت دریا نیاز است گفت: درحال حاضر 15 طرح سالم سازی را می توان به این تعداد طرح اضافه کرد.

پورعزیزی در ادامه با اشاره به اینکه طرح سالم سازی دریا شرایط مناسب اخلاقی برای گردشکران را فراهم می کند افزود: با گرم شدن هوا استفاده ازدریا و ساحل به یکی از تفریحات مهم مردم تبدیل می شود که در برخی اوقات به دلیل عدم رعایت شرایط لازم در استفاده از این موهبت الهی به قیمت جانشان تمام می شود.

وی بیان داشت: طرحهای سالم سازی دریا با هدف فراهم کردن شرایط مناسب رفاهی، اخلاقی و امنیتی برای گردشکران و از همه مهمتر برای حفظ جان مسافران نا آشنا به فن شنا ایجاد شده است.

دبیر ستاد سلامت دریا یادآور شد: در طرحهای سالم سازی اکیپهای امداد و نجات شامل هلال احمر، مرکز فوریتهای پزشکی و ناجیان غریق فعالیت دارند.