به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 90 به صورت کارنامه تنظیم شده و از روز شنبه 5 شهریور بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار داده می‌شود.

داوطلبان این آزمون می‌توانند از 5 شهریور به منظور اطلاع از نتیجه آزمون خود و مشاهده کارنامه نتایج اولیه به سایت سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات کارت اعتباری ثبت‌نام و یا شماره پرونده، کد رهگیری و شماره شناسنامه و یا شماره داوطلبی، نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد نسبت به پرینت کارنامه خود اقدام کنند.

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، لازم است با دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیل، فرم انتخاب رشته‌های اینترنتی خود را تکمیل کنند.

دفترچه‌ راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی این آزمون از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 8 شهریور تا روز یکشنبه 13 شهریور در سایت اینترنتی سازمان قابل دسترس است و علاوه بر آن از طریق باجه مرکزی پست در هر شهرستان و در شهرستانهای بزرگ از طریق مناطق پستی در اختیار داوطلبان قرار داده می‌شود.

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند می‌توانند با مراجعه به مراکز پستی شهرستان و یا مناطق پستی محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 8 هزار ریال (800 تومان) در مهلت مذکور، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

داوطلبان می توانند در محدوده زمانی 9 صبح روز سه شنبه 8 شهریور تا 24 روز یکشنبه 13 شهریور نسبت به ثبت کد رشته محل‌های انتخابی اقدام کنند و پس از تأیید نهایی شماره رمز 15 رقمی را به عنوان رسید دریافت کنند در صورتی که داوطلب شماره رسید را از سیستم دریافت نکند انتخاب رشته وی تکمیل نشده است.

کد محل‌های انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از گرفتن تأییدیه (رمز 15 رقمی) به هیچ عنوان قابل تغییر و یا تعویض نیست.

به گزارش مهر، آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی (فوق دیپلم) به دوره کارشناسی ناپیوسته روز 6 مرداد در 66 شهرستان و گروه های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه، گروه های آموزشی پزشکی، کشاورزی، علوم انسانی، هنر و دامپزشکی با رقابت 372 هزار و 929 نفر برگزار شد.