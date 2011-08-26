محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر درخواست سپرده گذاری از مشتریان بانکی برای دریافت وام را کاری زشت و ناپسند دانست و بانکها را نسبت به انجام این کار منع کرد.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در پاسخ به این مطلب که حتی بانکهای دولتی هم نسبت به انجام این کار اقدام می کنند، تصریح کرد: هر بانکی اعم از دولتی و خصوصی اگر چنین کاری را انجام دهد، اخلاق حرفه ای را رعایت نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه مقرراتی در این زمینه وجود ندارد، عنوان کرد: اما این کار از لحاظ اخلاق حرفه ای پسندیده نیست.

خاوری در پاسخ به این سئوال که آیا شورای عالی بانکها این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد، تصریح کرد: شورایعالی بانکها قطعا می تواند چنین موضوعی را مورد رسیدگی قرار دهد.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی ادامه داد: آنچه را که در نظام بانکی به عنوان اخلاق حرفه ای مطرح است، در جلسات شورایعالی بانکها مورد رسیدگی قرار می گیرد، و شورا نسبت به این مسائل حساسیت های خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: شورا همواره سعی دارد که راه را برای فعالیت بانکها هموار کند تا کاری بر خلاف اخلاق و اصول حرفه ای انجام نشود.