سیدمحسن قمصری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت وصول بدهی‌های نفتی پالایشگاههای هند با بیان اینکه هفته گذشته پالایشگاههای هند بیش از یک میلیارد دلار دیگر از بدهی‌های خود را به ایران پرداخت کرده اند، گفت: مطابق با برنامه زمان بندی تعریف شده دریافت بدهی‌های نفتی پالایشگاههای هند در حال انجام است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون یکسری مشکلات اداری و مالی در بانکهای هندی برای پرداخت بدهی‌های نفتی ایران وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس توافق با هند، قرار شده است بدهی نفتی به صورت یورو دریافت شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تبدیل دلار به یورو توسط هند کمی زمان بر است، اظهار داشت: در مجموع پیش بینی می شود شهریور ماه امسال تمامی بدهی‌های نفتی هند وصول شود.

وی با یادآوری اینکه در مجموع تاکنون پالایشگاههای هند از مجموع بدهی‌های خود بیش از سه میلیارد دلار آن را به ایران پرداخت کرده اند، تاکید کرد: همزمان با دریافت بدهی های نفتی صادرات نفت به پالایشگاههای این کشور آسیایی ادامه دارد.

قمصری افزود: ادامه صادرات نفت حجم مبادلات ارزی دو کشور را افزایش می دهد اما هنوز سر رسید دریافت وجوه حاصل از ادامه صادرات نفت به این کشور فرا نرسیده است.

وی همچنین با با بیان اینکه در قبال فروش نفت خود به پالایشگاههای هند کالا دریافت نمی کند، اظهارداشت: هم اکنون بدهی های در قالب یورو دریافت می شود.

حجم صادرات نفت به هند افزایش می یابد

به گزارش مهر، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه سپتامبر سالجاری میلادی در مجموع کمتر از 400 هزار بشکه نفت به پالایشگاههای هند صادر شده است، بیان کرد: یکی از مهمترین دلایل کاهش صادرات نفت به هند آغاز تعمیرات اساسی و دوره ای در دو پالایشگاه نفت این کشور بوده است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه در ماههای آینده میلادی حجم صادرات نفت به این کشور آسیایی افزایش می یابد، گفت: در مجموع پیش بینی می شود در سال 2011 میلادی بیش از 400 هزار بشکه در روز نفت خام به پالایشگاههای این کشور تحویل داده شود.

صادرات نفت ایران به اروپا افزایش یافت

قمصری در ادامه در پاسخ به این سئوال مهر مبنی بر کاهش صادرات نفت ایران به اروپا همزمان با افزایش صادرات نفت عراق، گفت: در شرایط فعلی هیچ گونه نگرانی از بابت صادرات و فروش نفت به پالایشگاههای مختلف اروپایی وجود ندارد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در سالجاری میلادی به طور متوسط روزانه حدود 450 هزار بشکه نفت خام به پالایشگاههای اروپا تحویل شده است، اظهار داشت: صادرات نفت به کشورهای مختلف اروپایی کاهش نداشته است که در سالجاری میلادی افزایش قابل توجه ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی پیدا کرده است.

به گزارش مهر، ایران به طور متوسط روزانه 400 هزار بشکه نفت خام به هند صادر می کند، ضمن آنکه از سالهای گذشته تاکنون طراحی پالایشگاههای نفت هند مطابق با نفت خام سنگین ایران است.



برای نخستین بار دی ماه سال گذشته (ژانویه 2011 میلادی) بحث اختلافات ارزی ایران و هند برای مبادلات نفتی در رسانه های بین المللی به دنبال فشار برخی از قدرتهای غربی مطرح شد و در این مدت با وجود مذاکرات متعدد دو جانبه، تاکنون توافق نهایی بین دو کشور حاصل نشده است.



در همین حال پیشتر قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با بیان اینکه ایران حتی یک قطره نفت بدون مشتری ندارد، گفته بود: یک پالایشگاه نفت در دست ساخت در شمال هند هم به جمع متقاضیان خرید نفت از ایران پیوسته است.

دلایل عدم فروش یک میلیون بشکه نفت در بورس

وی در ادامه در خصوص عدم فروش یک میلیون بشکه نفت خام ایران در بورس، توضیح داد: برای عرضه نفت در بورس باید زساختهای بورسی آن هم فراهم شود.

قمصری با تاکید بر اینکه هم اکنون امکان ورود خریداران خارجی در بورس فراهم نیست، افزود: خریداران داخلی هم برای خرید نفت خام از طریق بورس دارای محدودیتها و امکانات محدودی هستند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه عرضه یک میلیون بشکه نفت در بورس رقم قابل توجهی است، یادآور شد: در معاملات روز چهارشنبه اختلاف قیمتی بیش از سه دلار در فروش محموله یک میلیون بشکه ای وجود داشته است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه هفته آینده مجددا یک محموله جدید نفت خام در بورس عرضه می شود، تاکید کرد: سیسات شرکت ملی نفت فروش نفت خام با مناسب ترین قیمت برای تامین منابع مالی و اعتباری بودج کشور است.

قمصری در پایان خاطر نشان کرد: اگر در بورس بهای نفت با قیمت مناسب و مطلوب عرضه شود مشکلی در عدم عرضه نفت در آینده وجود نخواهد داشت.