به گزارش خبرنگار مهر، محمد اشرف نیا عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برای آماده کردن این تعداد پروژه جهت افتتاح در هفته دولت امسال، بیش از دو هزار و 860 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: پروژه های آبرسانی روستایی، راه روستایی، مسکن روستایی، گازرسانی و تربیت بدنی مهم ترین پروژه های قابل افتتاح آذربایجان شرقی در هفته دولت است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: از ابتدای دولت نهم تا کنون حدود 13هزار پروژه با اعتباری افزون بر 71 هزار و 350 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که این تعداد غیر از آمار واحدهای مسکونی به بهره برداری رسیده در قالب پروژه ملی مسکن مهر است.

وی افزود: تاکنون در آذربایجان شرقی 21 هزار واحد به بهره برداری رسیده که برای ساخت آن ها چهار هزار و 410 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

کاوشهای ربع رشیدی ادامه دارد

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این نشست خبری و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت مجموعه تاریخی و فرهنگی ربع رشیدی تبریز که احیای آن جزو مصوبات سفر استانی هیئت دولت است، گفت: آزادسازی حریم این مجموعه توسط دستگاه های اجرایی باید انجام شود که سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری تبریز ماموریت انجام این مهم را عهده دار شده اند.

اشرف نیا در عین حال گفت: برای تخریب حدود 30 واحد مسکونی که در حریم این اثر ارزشمند تاریخی و فرهنگی قرار گرفته، مشکلاتی وجود دارد که این مسایل در حال حل و فصل شدن است.

وی همچنین درباره تداوم کاوش های تاریخی در محوطه این اثر هم گفت: سازمان میراث فرهنگی دارای اعتبار ویژه ای به این منظور است و بر همین اساس، کاوش ها را انجام می دهد.

اجرای پالایشگاه شهریار و آزادراه تبریز- بازرگان مستلزم حضور بخش خصوصی است

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص عدم اجرایی شدن مصوبات مهم سفرهای استانی هیئت دولت از جمله پالایشگاه شهریار و آزادراه تبریز – مرند – بازرگان گفت: بعد از مصوبه هیئت دولت، مجلس قانونی وضع و برای اجرا ابلاغ کرد که در مطابق آن اجرای تمام طرح های مربوط به صنعت نفت و نیز آزادراه ها مستلزم حضور سرمایه گذار بخش خصوصی شد که در مورد مصوبات مورد اشاره، رعایت این قانون ضروری است.

وی با بیان اینکه سرمایه مورد نیاز برای اجرای پالایشگاه شهریار حدود سه میلیارد یورو است، مطالعات مربوط به این طرح را تمام شده و آماده بهره برداری اعلام کرد و افزود: دولت متعهد شده در صورت حضور بخش خصوصی 20 درصد از مجموع اعتبار مزبور را تامین کند.

اشرف نیا، ادامه داد: نقشه و مطالعات طرح مربوط به آزادراه تبریز – مرند – بازرگان هم آماده بوده و در زمان حاضر با حضور یک سرمایه گذار بخش خصوصی می توان عملیات اجرایی این پروژه را آغاز کرد.

به گفته معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، برای ساخت هر کیلومتر آزادراه بدون احداث تاسیساتی مانند تونل باید حدود 40 میلیارد ریال هزینه کرد.

کنارگذر غربی تبریز دهه فجر امسال زیر ترافیک می رود

اشرف نیا در بخش دیگری از این گفتگوی خبری، با بیان اینکه 12 کیلومتر از 16 کیلومتر کنارگذر غربی تبریز آماده بهره برداری است، از اتمام احداث این کنارگذر و امکان عبور ترافیک از آن در دهه فجر امسال خبر داد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: چهار کیلومتر از آنتن کنارگذر غربی تبریز که به بزرگراه تبریز – مرند متصل خواهد شد در حال زیرسازی و ایجاد ابنیه است و تا شش ماه آینده قابل افتتاح خواهد بود.

کنارگذر سوم جنوبی تبریز ایجاد می شود

اشرف نیا همچنین از آغاز مطالعات فاز دوم ایجاد کنارگذر سوم جنوبی تبریز خبر داد و گفت: این کنارگذر که از تقاطع باسمنج شروع شده و تا اطراف اسکو ادامه خواهد داشت، به شکل آزادراه ایجاد می شود.

وی افزود: طول این پروژه 50 کیلومتر است و عملیات اجرایی آن به محض اتمام مطالعات، با مشارکت بخش غیردولتی آغاز خواهد شد.

LC تامین واگن های مترو تبریز گشایش یافت

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تامین واگن های قطار شهری تبریز، از گشایش ال سی( LC ) تامین واگن های مترو سه کلانشهر کشور از جمله تبریز و آغاز کار ساخت این واگن ها خبر داد.

محمد اشرف نیا افزود: شرکت چینی سازنده واگن های مترو تبریز بعد از 18 ماه، 105 واگن را تحویل شرکت مادرتخصصی مربوطه خواهد کرد تا در قطار شهری این کلانشهر مورد استفاده قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: مدیرعامل شرکت قطار شهری تبریز هم ماموریت پیدا کرده با اختیارات تام، 20 واگن مترو از شرکت های فعال در این زمینه خریداری و وارد ناوگان قطار شهری تبریز کند.

وی افزود: هم اکنون هفت کیلومتر از مترو تبریز آماده ارائه خدمات به شهروندان است و با مرتفع شدن مشکل تملک ایستگاه های هشت گانه بخشی از باقیمانده خط یک، ساخت این ایستگاه ها به پیمان واگذار شده است.

به گفته معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، کار حفاری زیرزمینی قطار شهری تبریز هم اکنون به میدان ساعت این کلانشهر رسیده و در حال پیش روی به سمت سه راه محققی است.

اشرف نیا از اجرای خط دوم قطار شهری تبریز با پیمانکاری قرارگاه خاتم الانبیا(ص) خبر داد و گفت: برای اجرای این خط که از قراملک شروع می شود، سرمایه ای بالغ بر 12 هزار و 500 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.