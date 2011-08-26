"تالاب انزلی" نماینده فیلمهای محیط زیستی ایران در جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان آثار ارسالی واحد جشنواره اداره کل ارتباطات و امور بین الملل سازمان صدا و سیما به جشنواره تخصصی جهانی آب، دریا، اقیانوس‌ها، فیلم " تالاب انزلی" به کارگردانی سعید نبی تولید گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما موفق شد به بخش نهایی این جشنواره راه پیدا کند.

این فیلم تحسین شده که پس از پخش از شبکه یک صدا و سیما در روز جهانی تالاب‌ها با استقبال بی سابقه‌ای از سوی دانشگاهیان سراسر کشور با اکران سراسری در دانشگاه‌های دولتی همراه شد و واکنش‌های مطبوعاتی مثبت و منفی بسیاری از صاحبنظران این حوزه را به همراه داشت به بررسی اکوسیستم تالاب بین المللی انزلی پرداخته و آثار مخرب فعالیت‌های صنعتی انسان بر این تالاب زیبا را همچون تجاوز به حریم امن آن از طریق جاده سازی و زباله پراکنی و ... به تصویر می‌کشد.

جشنواره آب، دریا، اقیانوس‌ها در تاریخ پنجشنبه 24 شهریور تا شنبه 26 شهریورماه سال جاری در جمهوری چک برگزار خواهد شد.

در این جشنواره فیلم‌هایی از کشورهای صاحب سبک سینمای مستند در ژانر محیط زیست در دنیا همچون روسیه، آلمان، فرانسه، آمریکا، ژاپن، اسپانیا و نروژ حضور دارند.

این فیلم که در مدت زمان 40 روز و در چهار فصل در قالب مجموعه مستند گنجینه تتیس تولید شده است را علی رضا تقوی و پیمان نهان قدرتی تصویربرداری، احمد رضا طایی صدابرداری، بهروز شهامت صداگذاری، حمید اسماعیلی تدوین و محمد کاظم پور عکاسی کرده‌اند.

سعید نبی همزمان با برگزیده شدن به عنوان کارگردان منتخب امور بین الملل سیما در سال 2007 ، به دلیل عدم حضور در اختتامیه‌ها جوایز جایزه جهانی خود را از معاون سیما علی دارابی دریافت کرده بود.