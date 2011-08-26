بارش برف در کلاردشت/ مفقود شدن هواپیمای یک نفره

مسئول فدراسیون کوهنوردی کلاردشت با تایید این خبر به مهر گفت: تعدادی از کوهنورانی که قصد صعود به قله را داشتند با بارش برف و طوفان منطقه مجبور شدند به پایگاه بازگردند اما تعدادی ازکوهنوردان محلی در منطقه حضور دارند.



علی فرضی افزود: شب گذشته از منطقه سه هزار تنکابن با این پایگاه تماس گرفته شد و خبر از گم شدن یک هواپیمای یک نفره را دادند که در جستجوی آن هستیم.



ارتفاعات علم کوه و تخت سلیمان با ارتفاع چهار هزار و 850 و چهار هزار و 800 مترو داشتن 45 قله بالای چهار هزار متر متر و هفت یخچال بزرگ و کوچک پنج هزارساله یکی از قلل حفاظت شده و گردشگری ایران است که همه ساله هزاران گردشگر ایرانی و خارجی برای صعود و کوه پیمایی به این منطقه سفر می کنند.

علم کوه دومین قله ایران در مازندران و در منطقه کلاردشت واقع است.