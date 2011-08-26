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۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

فرضی به مهر خبر داد:

بارش برف در کلاردشت/ مفقود شدن هواپیمای یک نفره

بارش برف در کلاردشت/ مفقود شدن هواپیمای یک نفره

کلاردشت - خبرگزاری مهر: با سرد شدن هوا، رعد و برق و بارش باران در کلاردشت بارش برف ارتفاعات علم کوه، تخت سلیمان و سیاه کمان را سفیدپوش کرد.

 مسئول فدراسیون کوهنوردی کلاردشت با تایید این خبر به مهر گفت: تعدادی از کوهنورانی که قصد صعود به قله را داشتند با بارش برف و طوفان منطقه مجبور شدند به پایگاه بازگردند اما تعدادی ازکوهنوردان محلی در منطقه حضور دارند.

علی فرضی افزود: شب گذشته از منطقه سه هزار تنکابن با این پایگاه تماس گرفته شد و خبر از گم شدن یک هواپیمای یک نفره را دادند که در جستجوی آن هستیم.

ارتفاعات علم کوه و تخت سلیمان با ارتفاع چهار هزار و 850 و چهار هزار و 800 مترو داشتن 45 قله بالای چهار هزار متر متر و هفت یخچال بزرگ و کوچک پنج هزارساله یکی از قلل حفاظت شده و گردشگری ایران است که همه ساله هزاران گردشگر ایرانی و خارجی برای صعود و کوه پیمایی به این منطقه سفر می کنند.

علم کوه دومین قله ایران در مازندران و در منطقه کلاردشت واقع است.

کد مطلب 1392233

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