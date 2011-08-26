صبای قم صدر جدول لیگ برتر فوتبال را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته از دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور پنجشنبه شب به پایان رسید و طی آن با توجه به نتایج عجیب و قریب این هفته، صبای قم جایگاه خود در صدر جدول رده بندی را از دست داد.



در شب پایانی مسابقات هفته پنجم از نیم فصل نخست لیگ یازدهم، نتایج عجیب بار دیگر تکرار شد و در اهواز استقلال تهران با حساب چهار بر یک از سد میزبان خود تیم فولاد خوزستان گذشت و تراکتورسازی در داربی تبریز با نتیجه پنج بر دو تیم شهرداری را در هم شکست.



صبای قم نیز در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در دیداری خارج از خانه میهمان تیم فوتبال شاهین بوشهر بود که در نهایت با قبول چهار گل در این دیدار به نخستین باخت خود در لیگ یازدهم فوتبال کشور تن داد.



در حالی که این هفته تمام شرایط برای موفقیت تیم فوتبال صبای قم در دیدار حساس با شاهین بوشهر از هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور آماده بود و همانند دیدارهای قبلی، تیم صبا به دنبال کسب بهترین نتیجه همراه با سه امتیاز این مسابقه می‌گشت، اما شاگردان ویسی ناباورانه به باخت چهار بر صفر تن دادند تا تفاضل گل آنها نیز کاهش یافته و با توجه به برد استقلال و تراکتور سازی به رده سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر بروند.



در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال تا پایان هفته پنجم از دور رفت این مسابقات، تیم استقلال تهران با کسب 13 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز نیز که در هفته نخست به صبای قم باخته بود، با کسب چهارمین پیروزی متوالی خود با 12 امتیاز در مکان دوم جای گرفت.



شاگردان ویسی در تیم فوتبال صبای قم نیز که تا پایان هفته چهارم صدرنشین لیگ برتر بودند و برای حفظ این موقعیت در بوشهر چاره ای جز کسب سه امتیاز نداشتند، در حال حاضر با کسب 10 امتیاز، سومین تیم جدول رده بندی هستند که موفق شده است امتیازات خود را دو رقمی کند.



دیدار با شاهین بوشهر سومین بازی صبای قم در فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در چارچوب دیدارهای خارج از خانه محسوب می شد که صبای قم بر خلاف دو مسابقه قبل با راه آهن شهر ری و تراکتور سازی تبریز که در خارج از خانه به برتری رسیده بود، نتیجه را واگذار کرد.



با این حال حضور بازیکنان جوان و با انگیزه در تیم صبای قم از یک سو و فرصتی که ویسی در دو هفته تعطیلی لیگ برتر در اختیار دارد می تواند بار دیگر هماهنگی و وحدت تاکتیکی مناسبی را بین تمام نفرات تیم وجود آورده و به تداوم موفقیت های صبا فکر کند.



این در هفته حالی است که مصاف تیم‌های فوتبال صبای قم و ملوان انزلی از هفته ششم از دور رفت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال از ساعت 20 و 30 دقیقه روز جمعه هجدهم شهریور ماه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می‌شود.