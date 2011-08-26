۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

همزمان با روز قدس/

کودکان با اهداف شکل گیری رژیم غاصب صهیونیستی آشنا می‌شوند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: روز قدس امسال با برنامه‌های متنوعی پیش بینی شده است که از جمله این برنامه‌ها پیش بینی غرفه‌های متعدد در طول مسیر راهپیمایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری صبح جمعه در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز قدس و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پرچم داری دفاع از مظلوم به دست رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم بر افراشته شده است افزود: آثار انقلاب اسلامی اکنون در بیداری اسلامی مردم در سراسر دنیا قابل مشاهده است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های متنوعی که برای راهپیمایی روز قدس سال جاری پیش بینی شده است اظهار داشت: در همین راستا غرفه‌های متعدد فرهنگی برپا شده و مسیرهای اصلی راهپیمایی از این سه مسیر آغاز خواهد شد.

عسگری اظهار داشت: تشکل‌های مردمی، سازمان ملی جوانان بسیج و مساجد کما فی السابق همچنان حضور پررنگی در صحنه دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان د ر ادامه یادآور شد: در سال جاری برای کودکان نیز غرفه‌هایی خاص پیش بینی شده که در آن نمایشگاه‌ای که تاریخچه و اهداف استکبار از شکل گیری را شاهد هستیم.

عسگری در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: راهپیمایی روز قدس امسال نیز همچون سال‌های گذشته با عظمت برگزار خواهد شد. 

