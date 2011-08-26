نصب 7 هزار تراکت حمایت از فلسطینیان در ناوگان تاکسیرانی کرج

کریم افشار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حمایت از ملت مسلمان و مقاوم فلسطین تکلیف شرعی، ملی و وظیفه انسانی است بر حضور گسترده شهروندان کلانشهر کرج در راهپیمایی روز جهانی قدس این تاکید کرد.

نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری شرکت در راهپیمایی روز قدس را به منزله اعلام بیداری ملت های مسلمان در مقابل ظلم و جنایت علیه بشریت ذکر و بیان کرد: حضور گسترده شهروندان در این روز در واقع نشانه هوشیاری و انزجار مسلمانان از دشمنان غاصب است.

افشار روز جهانی قدس را روز اتحاد جهان اسلام عنوان کرد و با بیان اینکه باید در این روز قدرت اسلام و مسلمین به چشم مستکبران جهان بیاید، گفت: رژیم صهیونیستی بزرگترین چالش جهان اسلام است که سعی دارد با ظلم به مردم بی دفاع فلسطین از گسترش دین الهی و اسلامی جلوگیری کند و در این بین وظیفه آحاد مسلمانان جهان تلاش برای نابودی کامل این رژیم غاصب است.

وی با اشاره به حضور گسترد مردم طی سالهای گذشته در راهپیمایی روز جهانی قدس این حضور حداکثری را نماد اتحاد و انسجام اسلامی شهروندان ذکر کرد و گفت: هدف از نصب تراکت های تبلیغاتی روز جهانی قدس تشویق و ترغیب هرچه بیشتر شهروندان کرج برای شرکت در این همگرایی ملی است.

مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج همچنین به نصب پلاکاردهای مناسبتی روز جهانی قدس با شعارهای حمایتی از مردم مظلوم فلسطین اشاره کرد و افزود: بنرهایی نیز با موضوع فلسطین و رژیم صهیونیست تهیه شده است و هم اکنون نیز در حال نصب است.

افشار عنوان کرد: حضور ما در صحنه و راهپیمایی روز جهانی قدس حاکی از پیامهای عمیق برای مسلمین جهان و پشتیبانی از ملت مظلوم فلسطین است.

مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج تصریح کرد: گشتهای سازمان، پرسنل و مسئولان سازمان تاکسیرانی کرج در روز جهانی قدس حضور گسترده ای خواهند داشت.





