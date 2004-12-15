كلاس داوري كاتا و كوميته برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" در اين دوره كه به منظور آماده سازي داوران كاراته بانوان كشورمان براي مسابقات بانوان اسلامي انجام مي شود 30 نفر از بانوان كاراته كا از 9 استان سيستان و بلوچستان ، خراسان ، فارس ، همدان ، مركزي ، سمنان ، تهران ، قم و مازندران حضور دارند. دراين دوره كه از بيست و سوم آذر آغاز شده و تا بيست و هفتم ادامه مي يابد دروس شي تي كاتا ، 4 سبك اصلي ، شيتوريو ، گوجوريو، وادوريو ، شوتوكان توسط مدرسان فدراسيون كاراته ، كيكاووس سعيدي ، محمد محمد خاني ، اسماعيل حاجي آبادي و محمد علي مرداني به مديريت افسانه باقري تدريس مي شود. كلاسهاي داوري كوميته نيز 17 و 18 دي ماه در همين مكان برگزار خواهد شد.

* انتخابي تيم ملي كاراته بانوان

رقابتهاي انتخابي تيم ملي اميد و بزرگسالان بانوان كاراته جهت اعزام به چهارمين دوره مسابقات بانوان مسلمان 11 دي ماه در سالن شهيد خوراكيان تهران برگزار مي شود. در رقابتهاي كوميته از هر استان دو نفر در هر وزن و دو نفر در كاتا انفرادي و يك تيم در كاتا تيمي حضور مي يابند.