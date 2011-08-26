حوادث شب گذشته شهر تهران بر اثر طوفان و باران شدید

به گزارش خبرنگار مهر، آتش نشانان تهران که شب گذشته در حال آماده باش بسر می بردند. همچنین در پی 66 مورد تماس شهروندان با این سامانه عازم محل حوادث مختلف از جمله سقوط درخت، تابلوهای تبلیغاتی، دکل مخابراتی، داربست ساختمانها، پارگی کابل های برق و آب گرفتگی معابر شدند و تا صبح جمعه در حال خدمات رسانی بودند.

وزش طوفان شدید و بارش باران سیل آسا در تهران از ساعت 20 شب گذشته آغاز شد و حدودا یک ساعت بطول انجامید.

در حین این حوادث ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با تدابیر اندیشیده شده بلافاصله خودروهای مخصوص بهمراه تجهیزات ویژه جمع آوری آب را در شهر تهران فعال ودرمدت زمان کوتاهی شهروندان نگران که در چندین مورد خودروهایشان در زیر پل ومعابر گیر کرده بود را از آبگرفتگی خارج وبه نگرانی آنان پایان دادند.

در یکی از حوادث شب گذشته درخت تنومندی در خیابان آیت الله کاشانی بر روی سه دستگاه خودرو سقوط کرد و آسیب جدی به این خودروها وارد کرد.

آتش نشانان ایستگاه 27 آتش نشانی این درخت تنومند را که منجر به قطع کابل های برق نیز شده بود ، قطعه قطعه کردند و از روی خودروها برداشتند.