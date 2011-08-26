بکار بردن الفاظ رکیک یک مسئول خطاب به خبرنگاران/ یک عکاس تهدید به قتل شد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که وضعیت ورزشگاه‌های ایران برای اصحاب رسانه با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و خبرنگاران و عکاسان برای انجام وظیفه خود با مشکلات زیادی مواجه هستند، در تازه ترین اتفاق یکی از مسئولان هیئت فوتبال اهواز عکاسان را تهدید به قتل کرد!

براساس این گزارش، در حاشیه دیدار پنجنشبه شب تیم های فوتبال فولاد خوزستان و استقلال زمانی که برخی عکاسان رسانه های ورزشی نسبت به جایگاه نامناسب خود به مسئولان اعتراض کردند، یکی از مسئولان هیئت فوتبال خطاب به عکاسان با به کار بردن الفاظی ناشایست و زننده اعلام کرد که من این قدرت را دارم که در همین زمین شما را بکشم و بیرون از ورزشگاه هم می توانم این کار را بکنم!

این مسئول در شرایطی با بکار بردن این الفاظ عکاسان را تهدید به قتل می کرد که ماموران نیروی انتظامی اهواز همکاری بسیار خوب و قابل تقدیری با خبرنگاران و عکاسان داشتند.

این اولین توهین به خبرنگاران و عکاسان در ورزشگاه ها نبود و قطعا آخرین بار هم نخواهد بود. امید است مسئولان هیئت فوتبال اهواز با این مسئول برخورد کنند تا درس عبرتی شود برای دیگر مسئولان!