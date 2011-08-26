محمد حسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از تصمیم گیریهای جدید شورای عالی اشتغال در نشست چهل و پنجم آن خبر داد و گفت: موضوع واگذاری کارتهای اعتباری خرید کارگران و کارکنان دولت در این جلسه مورد تاکیدات ویژه قرار گرفت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در جلسه ای که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، آخرین اقدامات سیستم بانکی پیرامون واگذاری کارتهای اعتباری کارگران و کارکنان دولت بررسی شد.

فروزان مهر ادامه داد: خوشبختانه پس از تصویب عقد مرابحه توسط دولت برای تامین اعتبار مورد نیاز کارتهای اعتباری خرید کارگران و کارمندان، مشکلات این طرح حل شده است و به زودی باید شاهد واگذاری گسترده آن باشیم.

مهلت به شبکه بانکی

وی خاطر نشان کرد: البته یک فرصت حداکثر یک هفته ای نیز توسط شورای عالی اشتغال برای سیستم بانکی به منظور طراحی و تدوین دستورالعمل اجرایی واگذاری کارتهای اعتباری در نظر گرفته شد. از این طریق سیستم بانکی باید متناسب با مصوبه دولت، سیستم واگذاری کارتهای اعتباری را طراحی و اعلام کند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این اقدام باید طی یک هفته آینده توسط بانک مرکزی انجام و برای اجرا به بانکهای عامل ارسال شود، گفت: همچنین برنامه ریزی شد تا یک نشستی نیز بین بانک مرکزی و بانکهای عامل در مورد واگذاری کارتهای اعتباری برگزار شود.

به گفته فروزان مهر، براساس پیش بینی های انجام شده در هفته دولت باید استارت واگذاری گسترده کارتهای اعتباری کارگران و کارمندان دولت زده شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به تاکیدات معاون اول رئیس جمهور در زمینه لزوم برنامه ریزی سریع بانکها در مورد کارتهای اعتباری خبر داد و افزود: بانک مرکزی مسئول شده است تا ساز و کار اجرایی کارتهای اعتباری را طراحی و ارائه کند.

تغییر ساز و کار واگذاری

وی با بیان اینکه در گذشته نیز برای واگذاری کارتهای اعتباری کارگران برخی نشستها و اقدامات را انجام داده بودیم، تصریح کرد: دستورالعملهای تدوین شده در قبل بر مبنای تسهیلات دهی بانکها با نرخ 4 درصد و به صورت اقساط 24 ماهه بوده است.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: در این نشست صحبت شد که ساز و کار اجرایی دیگری برای واگذاری کارتهای اعتباری طراحی شود، البته برخی اختلاف نظرها نیز در این زمینه وجود داشت که در نشست رفع شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با برنامه ریزیهای انجام شده باید به زودی شاهد واگذاری کارتهای اعتباری کارگران و کارکنان دولت باشیم اما اگر قصوری در این زمینه صورت بگیرد حتما از جانب بانکها خواهد بود.

تعهد وزیر صنعت، معدت و تجارت

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین در نشست شورای عالی اشتغال یک وظیفه ای نیز بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد به نحوی که وی باید تا حداکثر یک هفته آینده ساز و کار اجرایی واگذاری گسترده کارتهای اعتباری را ارائه کند.

فروان مهر بیان داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز متعهد شد تا یک هفته ای دستورات لازم را در این زمینه صادر کند، همچنین آخرین بررسی ها و مطابقت واگذاری کارتها با طرح میزان و نرم افزارهای موجود در وزارت بازرگانی سابق داده شود.

وی مشخص کردن وضعیت فروشگاه هایی که در طرح واگذاری کارت های اعتباری کارگران و کارمندان دولت همکاری خواهند داشت را بخش دیگری از تعهدات وزیر صنعت، معدن و تجارت برشمرد و افزود: با انجام این تعهدات جدید واگذاری کارتهای اعتباری عملیاتی می شود.