محمدرضا کاظمی آَشتیانی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی در خصوص حضور در کنگره انتخاباتی فدراسیون جهانی دوومیدانی گفت: انتخابات خوبی بود اما ایران در این انتخابات هنوز وارد نشده است. ما باید در آینده ضمن تقویت کرسی های آسیایی و افزایش آنها به فکر کسب کرسی های بین المللی و جهانی باشیم تا به این واسطه به توسعه دوومیدانی در کشورمان کمک کنیم.

وی افزود: باید در ابتدا با تقویت عضویت ایرانی ها در کمیته های آسیایی راه را برای ورودمان در چهار سال آینده به کمیته های جهانی باز کنیم. این کار مستلزم برنامه ریزی دقیق و رایزنی بین المللی می باشد. مطمئنا دوومیدانی ایران می تواند به این کرسی ها دست یابد.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی کشورمان بیان کرد: برخی از کشورها دراین دوره قهرمانان ورزشی که بازنشسته بودند را به عنوان کاندیدا معرفی کردند. نامزدهایی که جوان هستند و می توانند سالها در فدراسیون جهانی در پست های مختلف حاضر باشند و مدیریت کنند. این مسئله مطمئنا برای آنها خوب است. حتی سوریه هم این بار تنها زن قهرمان جهانی خود را در کنگره شرکت داده بود تا به این واسطه زمینه حضور این ورزشکار جوان را در کنگره های جهانی آینده فراهم کند.

وی در مورد انتخاب نماینده امارات به عنوان عضو اول هیئت رئیسه و هیئت اجرایی فدراسیون جهانی دوومیدانی گفت: این موفقیت خوبی برای کشورهای منطقه بود. "الکمالی" عضو فدراسیون دوومیدانی غرب آسیا هم هست. در کنار آن وی بیشترین رای را در این بخش از انتخابات کنگره از آن خود کرد. به طور قطع موفقیت نماینده کشور امارات به عنوان همسایه ایران در فدراسیون جهانی می تواند به توسعه دوومیدانی ایران هم در منطقه و جهان کمک کند.

وی با مثبت خواندن نشست های حاشیه ای این کنگره هم گفت: در حاشیه این کنگره نشست هایی با برخی از مسئولین فدراسیون های آفریقایی و اروپایی برگزار کردیم. صحبت هایی برای حضور ورزشکاران کشورمان در کمپ های جهانی شده است. قرار است دو نماینده از ایران در مسابقات بین المللی ماراتن امارات شرکت کند. در کنار آن با چند مدیر برنامه برای استخدام چند مربی خارجی برای دوهای سرعت و نیمه استقامت صحبت کرده ایم.

آشتیانی ادامه داد: قرار است این مدیر برنامه ترتیبی دهد تا دوندگانی مانند سجاد هاشمی و سجاد مرادی هم مانند پرتابگران دیسک در رقابتهای مطرح بین المللی شرکت کنند. ما تاکنون زمینه حضور قهرمانان دیسک را در میادین مختلف فراهم کرده ایم اما موفقیت دراین دوها نیازمند حضور ورزشکار در رقابتهای مطرح است.

وی در همین خصوص تصریح کرد: صحبت هایی با دبیر فدراسیون دوومیدانی کنیا داشتیم. برای اینکه بتوانیم زمینه حضور دوندگان نیمه استقامت و استقامتی کشورمان را در کمپ های تمرینی این کشور فراهم کنیم. باید این توافقات را دنبال کرده و از آنها استفاده کنیم.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی که پبیش از ظهر روز جمعه دایگو را به مقصد تهران ترک کرد، پس از نشستی با ورزشکاران به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بزرگترین تیم دوومیدانی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان گفت: تمام ورزشکاران شرایط خوبی دارند. ما در این رقابتها انتظار مدال از کسی نداریم این رویداد بزرگترین مسابقه جهان است. همین قدر که بچه ها بتوانند رکوردهای خود را در این میدان بزرگ تکرار کرده، ارتقاء داده یا رکورد ملی ایران را بزنند یا اینکه بتوانند سهمیه بگیرند برای ما خوب است.

وی در این خصوص تاکید کرد: ما به کسب حتی یک سهمیه المپیک هم در این رقابتها راضی هستیم. در حال حاضر ما سه پرتابگر داریم که همه آنها شانس کسب سهمیه A المپیک را دارند و می توانند نماینده ایران در المپیک باشند.

آشتیانی ادامه داد: امیدواریم پرتابگران دیسک ما بتوانند به فینال برسند. مابقی هم نتیجه خوبی را بگیرند. پیست تارتان دایگو از جدیدترین مواد دنیا ساخته شده و پیش بینی می شود که دوندگان سرعتی و نیمه استقامتی دنیا بتوانند بهترین عملکرد را در آن داشته باشند. حتی پیش بینی می شود که در این دوره شاهد شکسته شدن رکوردهایی در این مواد باشیم. ما هم امیدواریم نماینده های ما در بخش دوها بتوانند عملکرد خوبی ثبت کنند.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی از 5 تا 13 شهریور ماه با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور جهان در دایگو کره جنوبی برگزار می شود.