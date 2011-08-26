  1. بین الملل
  2. سایر
۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

نخست وزیر ژاپن کناره گیری کرد

نخست وزیر ژاپن کناره گیری کرد

"نائوتو کان" طبق اعلام قبلی خود امروز از ریاست حزب حاکم و دولت ژاپن استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "نائوتو کان" امروز جمعه از سمتهای خود در دولت و حزب حاکم ژاپن کناره گیری کرد. وی پیشتر گفته بود در صورت تصویب دو لایحه ارائه شده به پارلمان این اقدام را انجام خواهد داد.

بر این اساس نمایندگان پارلمان ژاپن امروز جمعه هر دو لایحه نائوتو کان را تصویب کرده و راه را برای کناره گیری وی هموار کردند.
 
بنا بر اعلام رسانه های ژاپن کان امروز در نشست حزب دمکرات از کناره گیری خود از ریاست این حزب خبر داد و با این کار بر ریاست خود بر دولت نیز که طی ماههای اخیر شاهد انتقادهای شدیدی بود، پایان داد.
 
این در حالی است که "سئیجی مائه هارا" وزیر خارجه و "یوشیهیکو نودا" وزیر دارایی دولت کان از جمله نامزدهای اصلی جانشینی وی هستند.
  
گفتنی است با گذشته 5 ماه از زلزله و سونامی ویرانگر ژاپن که موجب بحران هسته ای در این کشور شد، میزان محبوبیت کان به کمترین میزان از زمان روی کار آمدن وی در سال گذشته رسیده است.
کد مطلب 1392379

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه