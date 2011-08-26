نخست وزیر ژاپن کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "نائوتو کان" امروز جمعه از سمتهای خود در دولت و حزب حاکم ژاپن کناره گیری کرد. وی پیشتر گفته بود در صورت تصویب دو لایحه ارائه شده به پارلمان این اقدام را انجام خواهد داد.

بر این اساس نمایندگان پارلمان ژاپن امروز جمعه هر دو لایحه نائوتو کان را تصویب کرده و راه را برای کناره گیری وی هموار کردند.

بنا بر اعلام رسانه های ژاپن کان امروز در نشست حزب دمکرات از کناره گیری خود از ریاست این حزب خبر داد و با این کار بر ریاست خود بر دولت نیز که طی ماههای اخیر شاهد انتقادهای شدیدی بود، پایان داد.

این در حالی است که "سئیجی مائه هارا" وزیر خارجه و "یوشیهیکو نودا" وزیر دارایی دولت کان از جمله نامزدهای اصلی جانشینی وی هستند.

گفتنی است با گذشته 5 ماه از زلزله و سونامی ویرانگر ژاپن که موجب بحران هسته ای در این کشور شد، میزان محبوبیت کان به کمترین میزان از زمان روی کار آمدن وی در سال گذشته رسیده است.