اشغال فلسطین بزرگترین مصیبت امت اسلامی است

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا باطنی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آزادی قدس برای مردم مسلمان جهان به یک آرمان تبدیل شده است، افزود: روز جهانی قدس روز بیعت مجدد با امام راحل، دفاع از ملت مظلوم فلسطین و تنفر از مثلث شرارت آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی است.

وی اظهار داشت: بیش از 60 سال از اشغال فلسطین و تشکیل دولت جعلی و غیرقانونی رژیم صهیونیستی به کمک دولت انگلیس می‌گذرد.

حجت‌الاسلام باطنی با اشاره به اهداف اشغال فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: انتقال یهودیان از کشورهای اروپایی به کشور رژیم صهیونیستی، جلوگیری از تاسیس حکومت قدرتمند اسلامی و تسلط بر منابع انرژی منطقه خاورمیانه از اهداف اشغال فلسطین بوده است.

وی اضافه کرد: از زمان محکم شدن پایه‌های رژیم صهیونیستی، شاهد جنایات، نسل‌کشی و خسارت به مسلمانان در سرزمین‌های اشغالی بودیم که این امر موجب شد طی 60 سال، میلیون‌ها فلسطینی آواره شوند و در اردوگاه‌های کشورهای منطقه در شرایطی سخت و دشوار زندگی کنند.

قائم مقام حوزه علمیه اصفهان با تاکید بر اینکه فلسطین هر روز شاهد کشته شدن عزیزان خود و خراب شدن خانه‌های مردم خود است، بیان داشت: این جنایات به گونه‌ای اتفاق می‌افتد که مرتب از سوی آمریکا حمایت می‌شود.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی یک منطقه مهم نظامی و استراتژیک برای آمریکا در قلب جهان اسلام است، ادامه داد: رژیم صهیونیستی ریشه و اساس نفوذ آمریکا در منطقه است و تسلط بر منابع انرژی خاورمیانه از سوی آمریکا در اولویت اصلی آن قرار دارد.

حجت‌الاسلام باطنی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به راهپیمایی روز قدس اشاره کرد و گفت: راهپیمایی روز قدس سال جاری به گونه‌ای آغار شده که آزادی قدس شریف و نابودی صهیونیسم به یکی آرمان‌های اصلی مسلمانان تبدیل شده است.



وی افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نابودی رژیم صهیونیستی در حد یک خواسته برای مردم منطقه بوده است چرا که دولت‌های عربی‌ و رژیم پهلوی در خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی بودند.

قائم مقام حوزه علمیه اصفهان اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با روشنگری امام راحل، آزادی فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی به دغدغه مسلمانان جهان تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: جرقه‌ای که حزب‌الله لبنان در سال 2006 علیه رژیم صهیونیستی به راه انداخت، بر شکست‌ناپذیری رژیم صهیونیستی خط بطلان کشید.

حجت‌الاسلام باطنی اضافه کرد: با توجه به سیاست توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی با شعار از نیل تا فرات کمک به مردم مظلوم فلسطین دفاع از منافع ملی و یک وظیفه حاکمیتی و شرعی است.

وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی تا چهار سال پیش برای کشورهای منطقه رجزخوانی می‌کرد اما هم‌اکنون برای تامین امنیت خود اقدام به احداث دیوار در سراسر سرزمین‌های اشغالی کرده است.

قائم مقام حوزه علمیه اصفهان همچنین گفت: یاس و ناامیدی نسبت به آینده هم‌اکنون در بین ساکنین شهرک‌نشین رژیم صهیونیستی به وجود آمده و شاهد مهاجرت معکوس در این کشور، تنفر کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی و شکسته شدن ارتش کلاسیک ‌رژیم صهیونیستی هستیم.