۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

گروههای مهم فلسطینی:

رژیم صهیونیستی درپی فرار از بحرانهای داخلی است

جنبشهای جهاد اسلامی و حماس با اشاره به تلاش رژیم صهیونیستی برای تعمیم مشکلات خود به خارج، خواستار مقابله به تلاشهای این رژیم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "صلاح البردویل" از اعضای حماس گفت: گروههای مبارز فلسطینی باید وحدت خود را حفظ کنند، اما به رژیم صهیونیستی فرصتی ندهند.

وی افزود: مردم فلسطین می تواند مقاومت کند و در هر لحظه ای که مناسب ببیند به حملات رژیم صهیونیستی پاسخ دهد و دشمن هم به خوبی این موضوع را می داند.

البردویل بیان کرد: جنایات مکرر رژیم صهیونیستی نشانه خوی وحشیگری آن است و این رژیم سعی دارد که بحران داخلی خود را به طرف فلسطینی انتقال دهد.

از سوی دیگر "طاهر النونو" سخنگوی حماس خطاب به گروههای فلسطینی تاکید کرد: به رژیم صهیونیستی فرصت ندهید و مانع از تلاش این رژیم برای تعمیم بحران داخلی آن به خارج شوید.

از سوی دیگر "نافذ عزام" عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: حمله به نوار غزه موضوع جدیدی نیست زیرا اسرائیل دشمن مردم فلسطین است و تفاهماتی که برای توقف جنگ صورت می گیرد به منظور حمایت از مردم فلسطین است.

"محمد الهندی" دیگر عضو این جنبش نیز بیان کرد: رژیم اشغالگر قدس قصد دارد کودکان و زنان فلسطینی را هدف قرار دهد اما ما مراقب اوضاع هستیم و به شدت با نقض آتش بس مقابله می کنیم.

وی افزود: گروههای فلسطینی مایل به حفظ مردم فلسطین از تجاوزهای رژیم صهیونیستی است به ویژه که اسرائیل در صدد صدور بحرانهای داخلی خود به خارج است.

