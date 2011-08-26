رژیم صهیونیستی درپی فرار از بحرانهای داخلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "صلاح البردویل" از اعضای حماس گفت: گروههای مبارز فلسطینی باید وحدت خود را حفظ کنند، اما به رژیم صهیونیستی فرصتی ندهند.

وی افزود: مردم فلسطین می تواند مقاومت کند و در هر لحظه ای که مناسب ببیند به حملات رژیم صهیونیستی پاسخ دهد و دشمن هم به خوبی این موضوع را می داند.

البردویل بیان کرد: جنایات مکرر رژیم صهیونیستی نشانه خوی وحشیگری آن است و این رژیم سعی دارد که بحران داخلی خود را به طرف فلسطینی انتقال دهد.

از سوی دیگر "طاهر النونو" سخنگوی حماس خطاب به گروههای فلسطینی تاکید کرد: به رژیم صهیونیستی فرصت ندهید و مانع از تلاش این رژیم برای تعمیم بحران داخلی آن به خارج شوید.

از سوی دیگر "نافذ عزام" عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: حمله به نوار غزه موضوع جدیدی نیست زیرا اسرائیل دشمن مردم فلسطین است و تفاهماتی که برای توقف جنگ صورت می گیرد به منظور حمایت از مردم فلسطین است.

"محمد الهندی" دیگر عضو این جنبش نیز بیان کرد: رژیم اشغالگر قدس قصد دارد کودکان و زنان فلسطینی را هدف قرار دهد اما ما مراقب اوضاع هستیم و به شدت با نقض آتش بس مقابله می کنیم.

وی افزود: گروههای فلسطینی مایل به حفظ مردم فلسطین از تجاوزهای رژیم صهیونیستی است به ویژه که اسرائیل در صدد صدور بحرانهای داخلی خود به خارج است.