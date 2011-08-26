روز قدس هر سال عرصه را بر اسرائیل تنگ تر می کند

علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهپیمایی روز قدس در سال جاری گفت: روز قدس یادگار امام خمینی (ره) است و ملت ایران در این روز به دنبال دفاع از فلسطین مظلوم و مخالفت با طاغوت و رژیم بی هویت و غاصب صهیونیستی است.

وی با اشاره به بیداری امت اسلامی در منطقه گفت: امیدواریم خداوند کمک کند تا طاغوت و حکام غیر قانونی کشورهای منطقه یکی پس از دیگری از کشورهای خود خارج شوند و مردم بتوانند حکومتی پاک و اسلامی در چارچوب ظرفیت های منطقه بر سر کار بیاورند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مردم با راهپیمایی خود در این روز عرصه را بر رژیم صهیونیستی تنگ تر می کنند، گفت: رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه بر اساس زور و قلدری حکومت می کند به زودی و بر اساس گفته قرآن از بین خواهند رفت.