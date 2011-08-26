راهپیمایی روز قدس حاصل مسئولیت مشترک مسلمانان جهان در قبال فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی محمد نجار وزیر کشور پیش از ظهر امروز جمع در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس در خصوص برگزاری راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: همه مسلمانان مسئولیت مشترکی برای آزادی سرزمین فلسطین و حمایت قهرمانانه از مقاومت مسلمانان فلسطینی دارند.
وی به نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز قدس از سوی امام راحل اشاره کرد و افزود: با ابتکار هوشمندانه امام راحل موج خروشان ملت های مسلمان در برگزاری مراسم روز قدس طی سالهای گذشته موجب شد که هم اکنون شاهد بوجود آمدن بیداری اسلامی در منطقه باشیم.
وزیر کشورتصریح کرد: در حال حاضر ارکان پوسیده نظام سلطه در منطقه متزلزل شده است.
محمد نجار با بیان اینکه موضوع فلسطین دغدغه اصلی جهان اسلام است، گفت: روز قدس تاثیر بسیاری بر وحدت مسلمانان در سراسر جهان می گذارد.
وی افزود: روز قدس نمادی از اقتدار جهان اسلام است.
وزیر کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر پیگیری وضعیت امام موسی صدر گفت: امیدواریم که امام موسی صدر زنده باشد و دستگاه دیپلماسی کشور نیز اقدامات لازم را برای روشن شدن وضعیت ایشان انجام دهد.
