رژیم صهیونیستی بر مبنای تفکر توطئه علیه اسلام شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی پیش از ظهر جمعه در سخنرانی مراسم راهپیمایی روز قدس افزود: این روز از ابعاد مختلف تاریخی، سیاسی و بین‌المللی قابل بررسی است.

وی با اشاره به اینکه یک مقطع خاص تاریخی این مسئله و این تفکر شکل گرفت ادامه داد: تشکیل دولت صهیونیست مسائل قابل توجهی را به همراه دارد چرا که در واپسین لحظات شکل گیری جنگ جهانی دوم تفکر شکل گیری رژیم منحوس صهیونیست آغاز شد که در آن به دنبال توطئه استکبار علیه اسلام و بهره گیری از منابع کشورهای اسلامی بود.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: عمده‌ترین دلیل جریان صهیونیسم بین‌الملل وجود منابع نفتی و دیگر منابع در این کشورها بود که انگلیسی‌ها در چارچوب امپراتوری خود و برای اینکه خود استکباریشان را به منصه ظهور برسانند، ایدئولوژی استکباری را به شکل دادند تا در نهایت بتوانند سرزمینی را غصب و در آنجا توطئه خود را علیه کشورهای مظلوم شکل دهند.

وی ادامه داد: در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بخشی از این تفکرات در بخشی از سرزمین اسلام، توسط یک رژیم پا گرفت که در واقع آنها با نظامی گری خود بسیاری از مردم دنیا را به خاک و خون کشیدند و تاکنون هم فزون خواهی آن ادامه دارد.

امروز، روز مقابله با استکبار است

استاندار اصفهان در ادامه اظهار داشت: بسیاری جنگ‌ها و عکس‌العمل‌ها از آن پس به بعد تحت تأثیر چیزی بود که توسط جهان استکبار خلق شد به همین دلیل این روز، روز مقابله جهان مستضعفین علیه استکبار است و صرفاً دفاع از یک منطقه جغرافیایی نیست بلکه فراتر از آن است و به معنای مقابله علیه استکبار جهانی است.

ذاکر اصفهانی ارزش روز قدس را در همین مسئله دانست.

روز قدس روز جهانی است

ذاکر اصفهانی در ادامه با اشاره به اینکه امروز یک روز جهانی است تصریح کرد: امروز که بسیاری از کشورهای اسلامی از شاخ آفریقا گرفته تا به پائین حرکت بزرگی را صورت داده‌اند که در پرتو همین نگاه است.

ایدئولوژی انقلاب اسلامی به حرکت‌های اسلامی شتاب داد

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اگر چه در 60 سال گذشته تحرکات زیادی توسط مردم مستضعف علیه استکبار صورت گرفته یادآور شد: آنچه که به این حرکات شتاب داد ایدئولوژی ناشی از انقلاب اسلامی است.

یهود ابزاری برای مقابله با جهان اسلام است

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز یهود ابزاری برای مقابله با جهان اسلام است و یک عامل در حال عملیات و آنچه که در برابر این جریان ایستادگی کرده فلسفه اسلام و ایدئولوژی حامل انقلاب اسلامی است.

ذاکر اصفهانی در ادامه اظهار داشت: امروز حرکت پر شتاب و بزرگی در سطح جهان توسط مسلمانان در تونس، مصر و لیبی در حال انجام است که همه آن‌ها ریشه در عمق تاریخ و در یک قرن تاریخ مبارزات آن‌ها و زمانی دارد که غاصبان صهیونیستی علیه اسلام برخواسته و توطئه کردند.

بسیاری از متفکران اسلامی یکصد سال پیش علیه استکبار قیام کردند

استاندار اصفهان با اشاره با اینکه بسیاری از متفکران جهان اسلام یکصد سال پیش علیه استکبار قیام کردند اظهار داشت: اما هیچ یک از این تفکرات نتوانست آنچه انقلاب اسلامی صورت داد به نتیجه برساند و امروز آنها به این نتیجه رسید آنچه انقلاب اسلامی فراهم آورده راه رهایی از استکبار است.

به گزارش مهر ذاکر اصفهانی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: امروز تأثیرات آنچه که در طول این چندین سال جمهوری اسلامی اتفاق افتاد قابل مشاهده است چنانچه اکنون با پاسداشت همان آرمان‌ها مردم در صحنه هستند.

وی تصریح کرد: چه کسی فکر می‌کرد حسنی مبارک با این فلاکت و یا سایر مستبدین با این فرومایگی تسلیم شوند که همه این مسائل بر آمده از تلاشی است که مردم ایران انقلابی در طول این سالیان صورت دادند و ایستادگی کردند.

ذاکر اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت یادآور شد: از روز گذشته افتتاح برخی از این پروژه‌ها در شهرستان فریدن آغاز شد که بیشترین پروژه‌ها در سطح استان مربوط به جهاد کشاورزی ، شرکت برق منطقه‌ای، شهرداری، شرکت گاز، شرکت مخابرات، اداره کل تعاون، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل راه و ترابری است.