حرکت مردم ایران در حمایت از مقاومت مردم فلسطین بسیار موثر است

آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی عضو مجلس خبرگان رهبری پیش از ظهر امروز در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان تفاوت برگزاری مراسم روز قدس امسال با سالهای گذشته گفت: مراسم روز قدس امسال به دلیل به راه افتادن موج بیداری اسلامی و سرنگون شدن دیکتاتورهای منطقه در شرایط خاصی برگزار می شود و به همین دلیل متفاوت تر از سالهای گذشته خواهد بود.

وی با بیان اینکه حرکت مردم ایران در حمایت از مقاومت مردم فلسطین و قدس شریف بسیار موثر است، گفت: انشاءالله همانطور که خداوند متعال در قرآن کریم وعده نابودی ظالمین و مستکبرین را داده است شاهد سرنگونی و نابودی سایر دیکتاتورها و ظالمین عالم باشیم.

موحدی کرمانی همچنین در خصوص پیگیری وضعیت امام موسی صدر ابراز امیدواری کرد که این شخص زنده باشد و هر چه زودتر وسیله آزادی این رهبر آزاده جهان اسلام فراهم شود.