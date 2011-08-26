سعید پاکستانی از مسئولان پخش"هدایت فیلم" در این باره به خبرنگار مهر گفت: با ورود به هفته چهارم اکران "سوت پایان" به کارگردانی نیکی کریمی نه تنها پردیس‌های سینمایی دچار افت فروش نشده‌اند، بلکه شاهد افزایش فروش در این مراکز سینمایی نیز بوده‌ایم.

وی افزود: "سوت پایان" با در اختیار داشتن 12 سینما پنج شنبه سوم شهریور ماه 12 میلیون تومان دیگر فروخت و با ورود به هفته چهارم مرز فروش این فیلم از 130 میلیون تومان گذشته است.

پاکستانی همچنین از حضور نیکی کریمی برای فروش بلیت ساعت 17 امروز در پردیس سینمایی ملت، ساعت 19 در اریکه ایرانیان و ساعت 21 در سینما آزادی خبر داد.