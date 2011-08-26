نمایندگان وزیر ارشاد برای پیگیری وضعیت احمد عزیزی به کرمانشاه رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تاکید و سفارش رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری وضعیت درمانی احمد عزیزی شاعر انقلاب اسلامی و اهل بیت (ع)، به دستور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کمیته‌ای به نمایندگی از وی به کرمانشاه سفر کردند.

یحیی طالبیان قائم مقام وزیر در امور شعر و ادب، مهدی شجاعی رئیس صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران به همراه علیرضا قزوه شاعر نام‌آشنای کشور اعضای تیم اعزامی به کرمانشاه بودند.

این کمیته شب گذشته در جلسه مشترکی با حضور حجت الاسلام محمد آفتابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، خانواده احمد عزیزی، رئیس بیمارستان و پزشک معالج ایشان نحوه اقدامات لازم جهت کمک و حمایت برای بهبودی وضعیت جسمانی و درمانی این شاعر پیشکسوت را بررسی و نتیجه را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس کرده تا دستورهای لازم سریعا صادر شود.

در این دیدار یحیی طالبیان قائم مقام وزیر در امور شعر و ادب، گفت: در پی دستور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص پیگیری وضعیت جسمانی احمد عزیزی این شاعر نام آشنای کشور، دکتر محمد حسینی وزیر ارشاد، کمیته ای را برای بررسی این موضوع به کرمانشاه اعزام کردند، تا سریعا نتیجه را طبق نظر پزشکان برای مداوای عزیزی در خارج از کشور به ایشان منعکس کنند.

وی احمد عزیزی را یکی از مفاخر کشور و شاعرای متعهد این دیار عنوان کرد و افزود: امیدواریم مقدمات بهبود ایشان هرچه سریعتر فراهم شود و هر کاری که از دست ما برمی‌آید، انجام می دهیم.

در ادامه دکتر ماری عطایی پزشک معالج وی گفت: وضعیت عمومی احمد عزیزی از نظر همه علائم حیاتی خوب است و کاملاً هوشیار است و تنها مشکل فعلی احمد تراشه زیر گلویش است که تنفس او را مشکل کرده است.

وی تصریح کرد: دو بار احمد عزیزی به بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتقل شده است و از نظر انتقال بیمار با یک اکیپ مجهز مانعی نیست، اما امکان درمان وی در ایران از نظر پیوند تراشه وجود ندارد و باید به کشور آلمان اعزام شود.

احمد عزیزی شاعر اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی 15 اسفند 1386 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی به کما رفت. وی از همان روز تاکنون در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه بستری است.